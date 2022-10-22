Оновлено рейтинг найкращих смартфонів преміум-класу — Finance.ua
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Оновлено рейтинг найкращих смартфонів преміум-класу

Фондовий ринок
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Редакція порталу Gizсhina проаналізувала ринок смартфонів преміум-класу вартістю менше ніж $500 і склала топ з п’яти найкращих моделей з відповідними характеристиками.
У список потрапили моделі від Roco, Realme, Xiaomi, Vivo і Motorola. Деякі з них вийшли ще на початку року за ціною куди дорожче $500, але вже встигли подешевшати з того моменту
  • На першому місці опинився звичайний Xiaomi 12. Він отримав 6.28-дюймову AMOLED-матрицю з вбудованим сканером пальця, роздільною здатністю 2400×1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Є підтримка HDR10+ і Dolby Vision, а селфі-камера на 32 Мп врізана по центру.
  • За ним слідом флагманський смартфон бренду iQOO Neo 6. У нього 6.62-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, батарея на 4700 маг з підтримкою 80-ватної швидкої зарядки, а «всередині» стоїть топовий процесор Snapdragon 8 Gen1.
  • Трійку лідерів замикає доступний флагман для геймерів POCO F4 GT. З головних «фішок» — стереодинаміки JBL з Dolby Atmos, висувні кнопки, 120-герцовий екран і швидка зарядка потужністю 120 Вт.
На четвертому і п’ятому місці розташувалися геймерський Redmi K50 Gaming на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 1 і Moto Edge X30, який може похвалитися селфі-камерою з рекордною роздільною здатністю 60 Мп.
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За матеріалами:
УНІАН
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