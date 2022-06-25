Оновлено перелік громад у зоні бойових дій: хто може отримати виплати — Finance.ua

Оновлено перелік громад у зоні бойових дій: хто може отримати виплати 25.06.2022, 19:00 — Казна та Політика

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 22 червня. Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Громади у переліку

Загалом до переліку увійшли 8 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18) областей. Загалом у переліку зараз 304 громади.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало через військову агресію рф проти України. Допомога надаватиметься лише мешканцям районів у зоні бойових дій та тим, у кого зруйновано житло.

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