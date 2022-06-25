Оновлено перелік громад у зоні бойових дій: хто може отримати виплати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оновлено перелік громад у зоні бойових дій: хто може отримати виплати

Казна та Політика
1488
Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 22 червня. Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Громади у переліку

Загалом до переліку увійшли 8 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (52), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (18) областей. Загалом у переліку зараз 304 громади.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Є три критерії, на які при цьому спираються:
  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, де тривають активні бойові дії.
Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало через військову агресію рф проти України. Допомога надаватиметься лише мешканцям районів у зоні бойових дій та тим, у кого зруйновано житло.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.