Оновлення в SaveEconomyBot: можна повідомити про активи РФ і незаконні дії з гуманітарною допомогою — Finance.ua
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Оновлення в SaveEconomyBot: можна повідомити про активи РФ і незаконні дії з гуманітарною допомогою

Вчора 09:38Казна та Політика
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БЕБ зробив апгрейд свого Телеграм боту SaveEconomyBot. Готовий продукт було модифіковано до версії нового покоління, аналогів якому в державному секторі немає.
Так, була реалізована можливість персоналізувати дизайн та створена більш зручна форма звернення. Відтепер можна відправити повідомлення БЕБ практично в один клік.
Як повідомляють у БЕБ, бот функціонує від початку війни і зарекомендував себе, як зручний інструмент для повідомлень громадян про ймовірні факти порушень у сфері економіки.
Громадяни, як і раніше, можуть повідомити через бот про:
  • активи рф,
  • факти зловживання з бюджетними коштами,
  • незаконні дії з гуманітарною допомогою,
  • перешкоджання бізнесу,
  • незаконний обіг підакцизних товарів,
  • та інші економічні правопорушення.
Станом на 1 червня 2022 року на електронну скриньку БЕБ та на ТГ канал від громадян надійшло 3410 повідомлень, з них відпрацьовано майже 80 відсотків.
Найбільше повідомлень надійшло з таких областей:
  • м. Київ та Київська область — 661;
  • Львівська область — 412;
  • Дніпропетровська область — 287;
  • Одеська область — 213;
  • Харківська область — 199.
За матеріалами: Судебно-юридична газета
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