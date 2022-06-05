Оновлення в SaveEconomyBot: можна повідомити про активи РФ і незаконні дії з гуманітарною допомогою — Finance.ua

Оновлення в SaveEconomyBot: можна повідомити про активи РФ і незаконні дії з гуманітарною допомогою
БЕБ зробив апгрейд свого Телеграм боту SaveEconomyBot. Готовий продукт було модифіковано до версії нового покоління, аналогів якому в державному секторі немає.
Так, була реалізована можливість персоналізувати дизайн та створена більш зручна форма звернення. Відтепер можна відправити повідомлення БЕБ практично в один клік.
Як повідомляють у БЕБ, бот функціонує від початку війни і зарекомендував себе, як зручний інструмент для повідомлень громадян про ймовірні факти порушень у сфері економіки.
Громадяни, як і раніше, можуть повідомити через бот про:
- активи рф,
- факти зловживання з бюджетними коштами,
- незаконні дії з гуманітарною допомогою,
- перешкоджання бізнесу,
- незаконний обіг підакцизних товарів,
- та інші економічні правопорушення.
Станом на 1 червня 2022 року на електронну скриньку БЕБ та на ТГ канал від громадян надійшло 3410 повідомлень, з них відпрацьовано майже 80 відсотків.
Найбільше повідомлень надійшло з таких областей:
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- м. Київ та Київська область — 661;
- Львівська область — 412;
- Дніпропетровська область — 287;
- Одеська область — 213;
- Харківська область — 199.