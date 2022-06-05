Оновлення в SaveEconomyBot: можна повідомити про активи РФ і незаконні дії з гуманітарною допомогою — Finance.ua

Оновлення в SaveEconomyBot: можна повідомити про активи РФ і незаконні дії з гуманітарною допомогою

Вчора 09:38 — Казна та Політика

БЕБ зробив апгрейд свого Телеграм боту SaveEconomyBot . Готовий продукт було модифіковано до версії нового покоління, аналогів якому в державному секторі немає.

Так, була реалізована можливість персоналізувати дизайн та створена більш зручна форма звернення. Відтепер можна відправити повідомлення БЕБ практично в один клік.

Як повідомляють у БЕБ, бот функціонує від початку війни і зарекомендував себе, як зручний інструмент для повідомлень громадян про ймовірні факти порушень у сфері економіки.

Громадяни, як і раніше, можуть повідомити через бот про:

активи рф,

факти зловживання з бюджетними коштами,

незаконні дії з гуманітарною допомогою,

перешкоджання бізнесу,

незаконний обіг підакцизних товарів,

та інші економічні правопорушення.

Станом на 1 червня 2022 року на електронну скриньку БЕБ та на ТГ канал від громадян надійшло 3410 повідомлень, з них відпрацьовано майже 80 відсотків.

Найбільше повідомлень надійшло з таких областей:

м. Київ та Київська область — 661;

Львівська область — 412;



Дніпропетровська область — 287;



Одеська область — 213;



Харківська область — 199.



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