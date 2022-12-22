Онлайн-обмінник криптовалют Digichanger зі швидким виведенням на банківські картки — Finance.ua
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Онлайн-обмінник криптовалют Digichanger зі швидким виведенням на банківські картки

Криптовалюта
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Сервісів для виведення криптовалюти дуже багато, але це не означає, що потрібно користуватися першим, який ви знайшли у пошуковій видачі. Справа в тому, що ви можете потрапити на обмінник із невигідним курсом або прихованою комісією. І дізнатися про це, коли обмін буде зроблено. Яким сервісом користуватися, щоб не бути обманутим? Ми рекомендуємо звернути увагу на онлайн-обмінник Digichanger.

Що пропонує Digichanger

Даний обмінник дозволяє обмінювати криптовалюту на криптовалюту, крипту на фіат, крипту на готівку — всі найпоширеніші варіанти продажу та купівлі валюти в інтернеті. Так, ви можете виводити найпопулярнішу та найпоширенішу криптовалюту на карти різних банків, у тому числі й українських, і на різні електронні гаманці:
Онлайн-обмінник криптовалют Digichanger зі швидким виведенням на банківські картки

Як продати та купити валюту на Digichanger

Все дуже просто. Для того, щоб провести транзакцію, вам необхідно вибрати пару обміну (наприклад, Біткойн на Приват24), а потім робите наступне:
  1. Погоджуєтеся з умовами обміну. Натиснувши «Обміняти», ви підтверджуєте свою згоду з «Правилами обміну»;
  2. Заповнюєте усі обов’язкові поля форми обміну;
  3. Тиснете «Обміняти зараз»;
  4. Оплачуєте заявку — переказуйте вказану суму за інструкцією на сайті DigiChanger;
  5. Після виконання зазначених дій система перемістить користувача на сторінку «Стан заявки», де буде вказано статус його перекладу.

Обмін криптовалюти на готівку у своєму місті

Обмін крипти для отримання грошей готівкою у вашому місті відбувається за процедурою, описаною вище. Однак після отримання заявки менеджер сервісу зв’язується з клієнтом, вказуючи адресу та час отримання готівки. Ви отримуєте адресу пункту видачі, інструкції та вирушаєте за грошима. Обмінюючи крипту або фіат на готівку за допомогою Digichanger, ви можете отримати гроші у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах України.

Безпека онлайн-обмінника Digichanger

Безпека — це те, в чому потрібно бути впевненим при використанні онлайн-сервісу для обміну грошей, тут немає винятків. Фахівці з безпеки Digichanger зробили все можливе, щоб запобігти шахрайству. Кожен користувач сервісу проходить швидку, але необхідну верифікацію — вона дозволяє визначити, що ви справді власник картки або електронного гаманця, який братиме участь в операції. За найменших підозрілих дій усі транзакції зупиняються до з’ясування обставин.

Переваги використання Digichanger

Чому саме Digichanger:
  • Низькі комісії;
  • Комісії закладено у курс обміну;
  • Вигідний курс;
  • Немає прихованих платежів;
  • Низький ліміт мінімальної суми обміну;
  • Високий ліміт максимальної суми обміну;
  • Повна анонімність користувачів;
  • Сайт простий та зрозумілий у користуванні;
  • Накопичувальні знижки та реферальна програма.

Відгуки користувачів про обмінник Digichanger

У відгуках користувачі відзначають:
  • Є можливість вибрати як вигідніший курс обміну, так і режим обміну електронних валют;
  • Висока швидкість переведення крипти на електронний гаманець чи картку;
  • Обмінник працює без технічних збоїв;
  • Зручний сервіс для продажу Біткойна, Ефіра.
Щоб дізнатися актуальний курс на DigiChanger завітайте на сайт: https://www.digichanger.pro.
За матеріалами:
Finance.ua
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