Онлайн-обмінник криптовалют Digichanger зі швидким виведенням на банківські картки — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Онлайн-обмінник криптовалют Digichanger зі швидким виведенням на банківські картки Сьогодні 23:16 — Криптовалюта

Сервісів для виведення криптовалюти дуже багато, але це не означає, що потрібно користуватися першим, який ви знайшли у пошуковій видачі. Справа в тому, що ви можете потрапити на обмінник із невигідним курсом або прихованою комісією. І дізнатися про це, коли обмін буде зроблено. Яким сервісом користуватися, щоб не бути обманутим? Ми рекомендуємо звернути увагу на онлайн-обмінник Digichanger

Що пропонує Digichanger

Даний обмінник дозволяє обмінювати криптовалюту на криптовалюту, крипту на фіат, крипту на готівку — всі найпоширеніші варіанти продажу та купівлі валюти в інтернеті. Так, ви можете виводити найпопулярнішу та найпоширенішу криптовалюту на карти різних банків, у тому числі й українських, і на різні електронні гаманці:

Як продати та купити валюту на Digichanger

Все дуже просто. Для того, щоб провести транзакцію, вам необхідно вибрати пару обміну (наприклад, Біткойн на Приват24), а потім робите наступне:

Погоджуєтеся з умовами обміну. Натиснувши «Обміняти», ви підтверджуєте свою згоду з «Правилами обміну»; Заповнюєте усі обов’язкові поля форми обміну; Тиснете «Обміняти зараз»; Оплачуєте заявку — переказуйте вказану суму за інструкцією на сайті DigiChanger; Після виконання зазначених дій система перемістить користувача на сторінку «Стан заявки», де буде вказано статус його перекладу.

Обмін криптовалюти на готівку у своєму місті

Обмін крипти для отримання грошей готівкою у вашому місті відбувається за процедурою, описаною вище. Однак після отримання заявки менеджер сервісу зв’язується з клієнтом, вказуючи адресу та час отримання готівки. Ви отримуєте адресу пункту видачі, інструкції та вирушаєте за грошима. Обмінюючи крипту або фіат на готівку за допомогою Digichanger, ви можете отримати гроші у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах України.

Безпека онлайн-обмінника Digichanger

Безпека — це те, в чому потрібно бути впевненим при використанні онлайн-сервісу для обміну грошей, тут немає винятків. Фахівці з безпеки Digichanger зробили все можливе, щоб запобігти шахрайству. Кожен користувач сервісу проходить швидку, але необхідну верифікацію — вона дозволяє визначити, що ви справді власник картки або електронного гаманця, який братиме участь в операції. За найменших підозрілих дій усі транзакції зупиняються до з’ясування обставин.

Переваги використання Digichanger

Чому саме Digichanger:

Низькі комісії;

Комісії закладено у курс обміну;

Вигідний курс;

Немає прихованих платежів;

Низький ліміт мінімальної суми обміну;

Високий ліміт максимальної суми обміну;

Повна анонімність користувачів;

Сайт простий та зрозумілий у користуванні;

Накопичувальні знижки та реферальна програма.

Відгуки користувачів про обмінник Digichanger

У відгуках користувачі відзначають:

Є можливість вибрати як вигідніший курс обміну, так і режим обміну електронних валют;

Висока швидкість переведення крипти на електронний гаманець чи картку;

Обмінник працює без технічних збоїв;

Зручний сервіс для продажу Біткойна, Ефіра.

Щоб дізнатися актуальний курс на DigiChanger завітайте на сайт: https://www.digichanger.pro

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