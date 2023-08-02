OnePlus відклала запуск свого першого складаного смартфона — Finance.ua

OnePlus відклала запуск свого першого складаного смартфона Сьогодні 23:16 — Технології&Авто

OnePlus відклала запуск свого першого складаного смартфона

Компанія OnePlus вирішила відкласти запуск свого першого складаного смартфона Open через зміну екрана пристрою.

Про це повідомив інсайдер Макс Джамбор.

За його словами, затримка буде незначною. Вона повʼязана з тим, що Open повинен був отримати екран від компанії BOE, однак OnePlus вирішила змінити постачальника дисплеїв — ним стане Samsung.

Раніше очікувалося, що анонс OnePlus Open відбудеться 29 серпня.

Як зауважує GSMArena, нова дата поки невідома, але її мають оголосити найближчим часом.

Майбутній OnePlus Fold оснастять 6,3-дюймовим зовнішнім AMOLED-екраном із роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення в 120 Гц. Основний 7,8-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей, імовірно, матиме роздільну здатність 1900×2100 пікселів також із частотою оновлення на рівні 120 Гц.

У ґаджета буде процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативної та до 512 ГБ основної пам’яті.

Що стосується камер, то OnePlus Fold матиме основний датчик на 50 МП, надширококутний датчик на 48 МП та телеобʼєктив на 64 МП. Для селфі будуть 20-мегапіксельна камера на зовнішньому екрані, та 32-мегапіксельна — на внутрішньому.

Є інформація, що смартфон отримає акумулятор ємністю 4800 мА·год і підтримку зарядки із потужністю 67 Вт. Пристрій працюватиме під управлінням OxygenOS 13.1 на основі Android 13.

Ціна на OnePlus Open поки що невідома, але передбачається, що смартфон із такими характеристиками продаватиметься в діапазоні 1500−1800 доларів.

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