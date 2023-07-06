OnePlus представила смартфон Nord 3: обіцяє швидку зарядку й тривалу підтримку (фото) — Finance.ua
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OnePlus представила смартфон Nord 3: обіцяє швидку зарядку й тривалу підтримку (фото)

Технології&Авто
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OnePlus представила смартфон Nord 3: обіцяє швидку зарядку й тривалу підтримку (фото)
OnePlus представила смартфон Nord 3: обіцяє швидку зарядку й тривалу підтримку (фото), Фото: OnePlus
Компанія OnePlus анонсувала смартфон Nord 3 — нову модель у лінійці Nord середнього класу та наступника минулорічного OnePlus Nord 2T.
Про це пише The Verge.
Зазначається, що помітним покращенням порівняно з минулорічною моделлю стане тривалість підтримки, яку обіцяє OnePlus: ідеться про три основні оновлення Android і чотири роки оновлень безпеки. Це на рік більше, ніж для Nord 2T, хоча й не дотягує до п’яти років підтримки, які фірма планує забезпечити своєму топовому OnePlus 11.
Nord 3 матиме процесор MediaTek Dimensity 9000, до 16 ГБ оперативної пам’яті та до 256 ГБ постійної пам’яті. Частота оновлення екрану буде на рівні 120 Гц, а 6,74-дюймовий дисплей отримає роздільну здатність 2772×1240 пікселів.
Фото: OnePlus
Фото: OnePlus
Як і для Nord 2T, максимальна швидкість швидкого заряджання Nord 3 становитиме 80 Вт: передбачається, що батарея ємністю 5000 mAh зарядиться з 1% до 60% за 15 хвилин.
Nord 3 оснастили 50-мегапіксельною основною камерою з оптичною стабілізацією зображення, а також додатковими 8-мегапіксельним ультрашироким датчиком, 2-мегапіксельним сенсором для макрозйомки та 16-мегапіксельною фронтальною камерою.
Фото: OnePlus
Фото: OnePlus
Смартфон буде доступний у зеленому або сірому кольорах і працюватиме під управлінням OxygenOS 13.1 на базі Android 13.
Попередні замовлення на OnePlus Nord 3 вже стартують, а у відкритий продаж ґаджет надійде з 12 липня. Смартфон продаватиметься за 449 євро за модель з 8 ГБ оперативної пам’яті й 128 ГБ постійної пам’яті, а також за 549 ​​євро за модель 16+256 ГБ.

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