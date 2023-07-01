OnePlus Nord 3 отримає флагманську камеру Sony IMX890 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OnePlus Nord 3 отримає флагманську камеру Sony IMX890

Фондовий ринок
23
OnePlus Nord 3 отримає флагманську камеру Sony IMX890
OnePlus Nord 3 отримає флагманську камеру Sony IMX890
Радник Ішан Агарвал опублікував промо-матеріал OnePlus Nord 3, в якому повідомляється, що він матиме 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX890 для основної камери з OIS. Для тих, хто не знає, це датчик камери флагманського рівня, який бренд уже використовував у таких пристроях, як OnePlus 11 і OnePlus 11R. Промо-матеріал також показує, що пристрій матиме до 16 ГБ оперативної пам’яті, а також підтримуватиме функцію RAM-Vita (віртуальна оперативна пам’ять).
Додавання цього датчика, безсумнівно, розширить можливості камери пристрою. Однак важливо визнати, що загальна продуктивність камери значною мірою залежить від можливостей обробки сигналу зображення системи на чіпі (SoC). У той час як смартфони 11 і 11R оснащені чіпсетами Snapdragon 8 Gen 2 і 8 Plus Gen 1 відповідно, Nord 3 буде демонструвати чіпсет Dimensity 9000, розроблений MediaTek. Буде цікаво спостерігати, наскільки ефективно цей чіп може використовувати потенціал сенсора Sony IMX890, враховуючи різні задіяні апаратні та програмні компоненти.
Місце для вашої реклами

Характеристики OnePlus Nord 3 (за чутками)

Згідно з чутками, OnePlus Nord 3 буде оснащений значним 6,74-дюймовим дисплеєм. Кажуть, що цей дисплей має роздільну здатність 1,5K і плавну частоту оновлення 120 Гц. Также можемо очікувати потужний процесор Dimensity 9000 у поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ пам’яті.
Переходячи до батареї, за чутками, Nord 3 має щедрий акумулятор на 5000 мАг, який підтримує можливості швидкої зарядки на вражаючі 80 Вт. Що стосується налаштування камери, витоки припускають потрійну систему задньої камери, яка, ймовірно, складатиметься з основного датчика на 50 МП, ультраширококутного об'єктива на 8 МП і блоку макрозйомки на 2 МП. Любителі селфі можуть розраховувати на 16-мегапіксельну фронтальну камеру.
Інші особливості пристрою можуть включати подвійні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, охолоджуючу камеру VC розміром 4129,8 мм (кв.), повзунок сповіщень, функцію NFC, лінійний двигун X-Axis та ІЧ-бластер. Нарешті, очікується, що вбудованим програмним забезпеченням буде OxygenOS 13.1 на базі Android 13.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.