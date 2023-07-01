OnePlus Nord 3 отримає флагманську камеру Sony IMX890 — Finance.ua

OnePlus Nord 3 отримає флагманську камеру Sony IMX890 01.07.2023, 01:14 — Фондовий ринок

OnePlus Nord 3 отримає флагманську камеру Sony IMX890

Радник Ішан Агарвал опублікував промо-матеріал OnePlus Nord 3, в якому повідомляється, що він матиме 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX890 для основної камери з OIS. Для тих, хто не знає, це датчик камери флагманського рівня, який бренд уже використовував у таких пристроях, як OnePlus 11 і OnePlus 11R. Промо-матеріал також показує, що пристрій матиме до 16 ГБ оперативної пам’яті, а також підтримуватиме функцію RAM-Vita (віртуальна оперативна пам’ять).

Додавання цього датчика, безсумнівно, розширить можливості камери пристрою. Однак важливо визнати, що загальна продуктивність камери значною мірою залежить від можливостей обробки сигналу зображення системи на чіпі (SoC). У той час як смартфони 11 і 11R оснащені чіпсетами Snapdragon 8 Gen 2 і 8 Plus Gen 1 відповідно, Nord 3 буде демонструвати чіпсет Dimensity 9000, розроблений MediaTek. Буде цікаво спостерігати, наскільки ефективно цей чіп може використовувати потенціал сенсора Sony IMX890, враховуючи різні задіяні апаратні та програмні компоненти.

Характеристики OnePlus Nord 3 (за чутками)

Згідно з чутками, OnePlus Nord 3 буде оснащений значним 6,74-дюймовим дисплеєм. Кажуть, що цей дисплей має роздільну здатність 1,5K і плавну частоту оновлення 120 Гц. Также можемо очікувати потужний процесор Dimensity 9000 у поєднанні з до 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ пам’яті.

Переходячи до батареї, за чутками, Nord 3 має щедрий акумулятор на 5000 мАг, який підтримує можливості швидкої зарядки на вражаючі 80 Вт. Що стосується налаштування камери, витоки припускають потрійну систему задньої камери, яка, ймовірно, складатиметься з основного датчика на 50 МП, ультраширококутного об'єктива на 8 МП і блоку макрозйомки на 2 МП. Любителі селфі можуть розраховувати на 16-мегапіксельну фронтальну камеру.

Інші особливості пристрою можуть включати подвійні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, охолоджуючу камеру VC розміром 4129,8 мм (кв.), повзунок сповіщень, функцію NFC, лінійний двигун X-Axis та ІЧ-бластер. Нарешті, очікується, що вбудованим програмним забезпеченням буде OxygenOS 13.1 на базі Android 13.

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