OnePlus Ace Pro став найшвидшим Android-флагманом — Finance.ua
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OnePlus Ace Pro став найшвидшим Android-флагманом

Фондовий ринок
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Компанія OnePlus вже незабаром презентує новий флагманський смартфон OnePlus Ace Pro, і зараз модель з’явилася у бенчмарку AnTuTu. Смартфон зміг набрати у бенчмарку 1141383 бали, що стало рекордним показником та обганяє усі моделі на Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, у тому числі Asus ROG Phone 6 та Xiaomi 12S Ultra.
Варто зазначити, що на міжнародному ринку OnePlus Ace Pro вийде як OnePlus 10T. Смартфон отримає AMOLED-дисплей Samsung E4 з діагоналлю 6.7 дюйма, роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення 120 Гц. У дисплей буде вбудовано сканер відбитків пальців. За роботу моделі, як вже згадувалося, відповідатиме Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, в парі з яким працюватиме до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5, об’єм внутрішньої пам’яті UFS 3.1 складатиме до 512 ГБ.
OnePlus Ace Pro став найшвидшим Android-флагманом
Модель отримає основну камеру з головним сенсором Sony IMX766 50 МП з підтримкою оптичної стабілізації, ультраширокий 8 МП та макро 2 МП, фронтальна камера буде мати роздільну здатність 16 МП. За автономність буде відповідальний акумулятор об’ємом 4800 мАг, має бути підтримка швидкої зарядки потужністю 150W.
За матеріалами:
ITsider.
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