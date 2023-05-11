Оливкова олія рекордно здорожчала — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оливкова олія рекордно здорожчала

Особисті фінанси
120
Оливкова олія рекордно здорожчала
Оливкова олія рекордно здорожчала
Оливкова олія подорожчала до рекордного рівня через тривалу посуху в Іспанії, яка є одним із найбільших виробників та експортерів цього продукту. За даними Міжнародного валютного фонду, світові ціни на продукт досягли 5989,8 долара за тонну — максимального показника за 26 років — і можуть утриматися на високому рівні ще деякий час. Про це повідомляє Украгроконсалт, пише agronews.ua.
Через надзвичайно погані погодні умови врожай оливок в Іспанії з жовтня 2022 року по лютий 2023-го виявився на 50% меншим від звичайного, пояснив CNBC аналітик Mintec Кайл Холланд.
«Іспанія виробила близько 630 тисяч тонн оливкової олії в порівнянні зі звичайним показником 1,4−1,5 мільйона тонн», — уточнив він.
За даними іспанського Міністерства екологічного переходу, у березні в країні була дуже суха погода: зафіксовано всього 36% середньомісячної кількості опадів. Загалом в Іспанії вже 36 місяців поспіль випадає менше опадів, ніж зазвичай.
Схоже, що посуха в Європі загалом, і особливо в Іспанії, викликала глобальний дефіцит оливкової олії, попит на яку останніми роками досить високий, зазначає президент Австралійської асоціації оливкової олії Девід Вальморбіда.
Місце для вашої реклами
За його словами, ціни на цей продукт зростають з 2020 року, тому що споживачі частіше їли та готували вдома під час та після пандемії COVID-19. Ще більше підвищив популярність оливкової олії дефіцит соняшникової через війну в Україні.
Але зараз пішла зворотна тенденція — попит на оливкову олію починає скорочуватися. Споживачі використовують його більш економно (у менших кількостях) і переходять на інші олії або різні суміші олій.
Проте базовий попит на оливкову олію як на корисний та натуральний продукт «збережеться практично за будь-якої ціни», упевнений експерт. І якщо кількість опадів не збільшиться, рекордні ціни на рівні п’яти євро за кілограм чи навіть вищу збережуться як мінімум до врожаю 2023/24 МР, прогнозує він.
За матеріалами:
agronews
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.