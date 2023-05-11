Оливкова олія рекордно здорожчала — Finance.ua

Оливкова олія рекордно здорожчала Сьогодні 20:44 — Особисті фінанси

Оливкова олія рекордно здорожчала

Оливкова олія подорожчала до рекордного рівня через тривалу посуху в Іспанії, яка є одним із найбільших виробників та експортерів цього продукту. За даними Міжнародного валютного фонду, світові ціни на продукт досягли 5989,8 долара за тонну — максимального показника за 26 років — і можуть утриматися на високому рівні ще деякий час. Про це повідомляє Украгроконсалт , пише agronews.ua.

Через надзвичайно погані погодні умови врожай оливок в Іспанії з жовтня 2022 року по лютий 2023-го виявився на 50% меншим від звичайного, пояснив CNBC аналітик Mintec Кайл Холланд.

«Іспанія виробила близько 630 тисяч тонн оливкової олії в порівнянні зі звичайним показником 1,4−1,5 мільйона тонн», — уточнив він.

За даними іспанського Міністерства екологічного переходу, у березні в країні була дуже суха погода: зафіксовано всього 36% середньомісячної кількості опадів. Загалом в Іспанії вже 36 місяців поспіль випадає менше опадів, ніж зазвичай.

Схоже, що посуха в Європі загалом, і особливо в Іспанії, викликала глобальний дефіцит оливкової олії, попит на яку останніми роками досить високий, зазначає президент Австралійської асоціації оливкової олії Девід Вальморбіда.

За його словами, ціни на цей продукт зростають з 2020 року, тому що споживачі частіше їли та готували вдома під час та після пандемії COVID-19. Ще більше підвищив популярність оливкової олії дефіцит соняшникової через війну в Україні.

Але зараз пішла зворотна тенденція — попит на оливкову олію починає скорочуватися. Споживачі використовують його більш економно (у менших кількостях) і переходять на інші олії або різні суміші олій.

Проте базовий попит на оливкову олію як на корисний та натуральний продукт «збережеться практично за будь-якої ціни», упевнений експерт. І якщо кількість опадів не збільшиться, рекордні ціни на рівні п’яти євро за кілограм чи навіть вищу збережуться як мінімум до врожаю 2023/24 МР, прогнозує він.

agronews За матеріалами:

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