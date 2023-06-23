OLX Group скорочує 800 робочих місць — Finance.ua

OLX Group скорочує 800 робочих місць 23.06.2023, 01:27 — Фондовий ринок

OLX Group скорочує 800 робочих місць

OLX Group, онлайн платформа і бізнес-підрозділ Prosus, скорочує близько 800 співробітників по всьому світі.

Як повідомляє TechCrunch, на такий крок компанія пішла після невдалих спроб продати, а врешті решт і вимушеного закриття автомобільного підрозділу OLX Autos.

Причини скорочення

Компанія, яка працює в понад 30 країнах світу, нещодавно почала інформувати співробітників, які потрапили під скорочення. Важливо, що звільнення не обмежуються певним ринком або підрозділом, а можуть стосуватися будь-кого.

Представник OLX підтвердив TechCrunch скорочення робочих місць і сказав, що це було результатом закриття OLX Autos, про яке було оголошено ще в березні 2023 року.

«На початку цього року ми прийняли стратегічне рішення вийти з бізнесу OLX Autos, і відтоді ми шукаємо потенційних покупців або інвесторів. У результаті цього процесу стало зрозуміло, що продажі в окремих країнах є найкращим варіантом, враховуючи значну цінність, яка існує на місцевих ринках. Це включає Чилі, фінансовий бізнес у Латинській Америці, а також платформи оголошень OLX та транзакційний бізнес Autos в Індії, Індонезії та Туреччині», — заявили в OLX.

В Аргентині, Мексиці та Колумбії OLX Group прийняла рішення припинити діяльність та негайно розпочати ліквідацію цих підприємств. OLX Autos ще певний час продовжить продавати автомобілі на цих ринках, проте загалом компанія не прийматиме жодних нових транзакцій.

Редакція Ain.ua також отримала коментар від глобального OLX Group, який підтверджує слова TechCrunch.

В «OLX Україна» ситуацію не коментують.

Плани компанії

У своєму річному звіті за рік, що закінчився 31 березня 2022 року, компанія Prosus, що володіє OLX Group, зазначила, що в її рекламному бізнесі — переважно мова йде саме про OLX — працює 11 375 співробітників по всьому світу.

Проте ще в січні 2023 OLX оголосила про плани скоротити свій глобальний штат на 15% (або близько 1500 робочих місць). Чи входять наявні скорочення 800 співробітників до початкових планів компанії — точно не відомо. Проте, скоріше за все, ці скорочення будуть все ж «додатковими», до 1500, про які було оголошено в січні.

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