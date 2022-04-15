Окупанти викрали з приміщення «Укрпошти» у Мелітополі майже 3 млн грн — Finance.ua

Раніше про пограбування відділення «Укрпошти» розповів її гендиректор Ігор Смілянський.
За даними слідства, 5 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ «Укрпошта» майже 3 млн грн. Гроші призначалися для видачі пенсій, соцвиплат та заробітних плат.
Тепер же за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).