Окупанти вторглися на об'єкти ГТС, є загроза постачання газу в Україні та Європі – Оператор ГТС — Finance.ua

"Оператор ГТС України повідомляє про спроби російський військових та озброєних угруповань ЛНР потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп’янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об’єктів ГТС.
Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні", — наголошують в компанії.
ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування «негайно залишили території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС».
Зазначається, що про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ «Газпром».