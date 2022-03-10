Окупанти вторглися на об'єкти ГТС, є загроза постачання газу в Україні та Європі – Оператор ГТС — Finance.ua
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Окупанти вторглися на об'єкти ГТС, є загроза постачання газу в Україні та Європі – Оператор ГТС

10.03.2022, 14:41Енергетика
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В Операторі ГТС України заявили, що російські окупанти вторглися на об’єкти ГТС: є загроза транспортуванню газу в Україні та Європі.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Оператор ГТС України повідомляє про спроби російський військових та озброєних угруповань ЛНР потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп’янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об’єктів ГТС.
Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні", — наголошують в компанії.
ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування «негайно залишили території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС».
Зазначається, що про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ «Газпром».
За матеріалами: Економічна Правда
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