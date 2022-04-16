Окупанти почали розсилати фейки з комп'ютерними вірусами від імені СБУ — Finance.ua

Окупанти почали розсилати фейки з комп'ютерними вірусами від імені СБУ

Вчора 17:05 — Кримінал

Як повідомили в СБУ, ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Й хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.

Цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.

Використовують для листування популярні меседжери.

У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді це вірусна програма.

Основні цілі ворога — у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.

В СБУ закликали українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Жодних подібних розсилок СБУ не здійснює.

Що робити, коли прийшло таке повідомлення:

не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб

одразу видаляйте таке листування

дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.