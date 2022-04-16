Окупанти почали розсилати фейки з комп'ютерними вірусами від імені СБУ — Finance.ua
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Окупанти почали розсилати фейки з комп'ютерними вірусами від імені СБУ

Вчора 17:05Кримінал
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Як повідомили в СБУ, ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Й хоча вони, як правило, є невдалими, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.
Цього разу окупанти розсилають комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.
Використовують для листування популярні меседжери.
У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді це вірусна програма.
Основні цілі ворога — у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.
В СБУ закликали українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Жодних подібних розсилок СБУ не здійснює.
Що робити, коли прийшло таке повідомлення:
  • не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб
  • одразу видаляйте таке листування
  • дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті.

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За матеріалами: Finance.ua
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