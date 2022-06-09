Окупанти користуються гривнями: жителі Півдня відмовляються приймати рублі — Finance.ua
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Окупанти користуються гривнями: жителі Півдня відмовляються приймати рублі

Вчора 21:31Валюта
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Жителі окупованих територій Півдня чинять супротив щодо переходу регіону в рублеву зону. Окупанти змушені користуватися гривнями, бо місцеві не приймають російську валюту.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Окупаційні війська рф так і не налагодили роботу адміністрацій. Вони мають проблеми в фінансовому секторі.
Більшість товарів мешканці продають виключно за гривні, а рублі як валюту вони не сприймають. Підприємці масово відмовляються працювати за російськими законами, навіть попри погрози.
Окупаційна адміністрація запрошує до міста підприємців з окупованого Криму. Проте підприємці, котрі прибувають, мають побоювання повноцінно розпочинати роботу. Їхня робота нестабільна через контрнаступ ЗСУ.
Росіяни намагалися запровадили рубль у Херсонській області до 1 травня, але їм не вдалося. Окупанти спробували змусити працівників Херсонської дирекції залізничних перевезень співпрацювати з ними, але більшість відмовилася. Аналогічна ситуація трапилася у Запорізькій області з мелітопольскими залізняками. Росіяни намагаються перевезти до тимчасово окупованих територій працівників з рф.
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За матеріалами: Bykvu
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