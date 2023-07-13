Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим — МАГАТЕ — Finance.ua
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Окупанти готуються перевести 4-й енергоблок ЗАЕС з холодного в гарячий режим — МАГАТЕ

Енергетика
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Окупована Запорізька АЕС готується до переведення блоку № 4 з режиму «холодного зупину» в режим «гарячий зупин».
Про це повідомляє Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ).
За версією окупантів, це робиться для виведення блоку № 5, який наразі перебуває в «гарячому зупині», у стан «холодного зупину» для проведення профілактичних робіт.
У МАГАТЕ пояснюють, що пару, яка виробляється одним блоком під час «гарячого зупину», використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.
«Решта блоків залишаються в режимі «холодного зупину», — йдеться в оприлюдненому повідомленні МАГАТЕ.
«Проте експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан «холодного зупину», оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані «холодного зупину», — наголошується в повідомленні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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