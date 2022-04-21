ОГТСУ готовий імпортувати газ з ЄС до українських ПСГ у подвійному обсязі — Finance.ua

ОГТСУ готовий імпортувати газ з ЄС до українських ПСГ у подвійному обсязі

Вчора 12:21 — Енергетика

ТОВ «Оператор газотранспортної системи» готове транспортувати з Європи до України 54 млн куб. м природного газу за добу, що майже вдвічі перевищує торішні показники, повідомив генеральний директор компанії Сергій Макогон.

«Вся наша інфраструктура готова. Ми створили можливість імпортувати до України 54 млн куб. м газу на добу. Це майже вдвічі більше, ніж рік тому», — сказав Макогон в ефірі телеканалу «Київ» у середу.

За його словами, закачування газу в українські ПСГ вже розпочалося.

«Поки що у незначних обсягах, переважно газу власного видобутку. Імпорт у значних обсягах ще не розпочався, але це питання НАК «Нафтогаз», — зазначив голова ОГТСУ.

Крім того, Макогон зазначив, що компанія вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону — проводяться необхідні ремонти й технічне обслуговування мереж.

У своєму повідомленні у телеграм-каналі в середу ввечері ОГТСУ нагадав, що за півроку гарантовані потужності для імпорту газу до України з Європи подвоїлися: з 1 січня є 8 млн куб. м за добу з боку Угорщини, з 4 березня — додаткові 15 млн куб. м зі Словаччини, а з 6 березня — понад 4 млн куб. м із Польщі.

Там уточнили, що наразі можливості добового обсягу імпорту можна порівняти з обсягом українського видобутку газу.

Як повідомлялося, Україна з лютого вперше у своїй історії розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини, раніше ГТС України могла працювати лише у напрямку цієї країни.

За словами Макогона, угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу до України навіть у разі відсутності транзиту, а відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання до України зрідженого газу LNG із терміналу в Хорватії.

З січня до початку березня 2022 року ОГТСУ імпортував майже 500 млн куб. м газу.

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