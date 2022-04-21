ОГТСУ готовий імпортувати газ з ЄС до українських ПСГ у подвійному обсязі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

ОГТСУ готовий імпортувати газ з ЄС до українських ПСГ у подвійному обсязі

Вчора 12:21Енергетика
222
ТОВ «Оператор газотранспортної системи» готове транспортувати з Європи до України 54 млн куб. м природного газу за добу, що майже вдвічі перевищує торішні показники, повідомив генеральний директор компанії Сергій Макогон.
«Вся наша інфраструктура готова. Ми створили можливість імпортувати до України 54 млн куб. м газу на добу. Це майже вдвічі більше, ніж рік тому», — сказав Макогон в ефірі телеканалу «Київ» у середу.
За його словами, закачування газу в українські ПСГ вже розпочалося.
«Поки що у незначних обсягах, переважно газу власного видобутку. Імпорт у значних обсягах ще не розпочався, але це питання НАК «Нафтогаз», — зазначив голова ОГТСУ.
Крім того, Макогон зазначив, що компанія вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону — проводяться необхідні ремонти й технічне обслуговування мереж.
У своєму повідомленні у телеграм-каналі в середу ввечері ОГТСУ нагадав, що за півроку гарантовані потужності для імпорту газу до України з Європи подвоїлися: з 1 січня є 8 млн куб. м за добу з боку Угорщини, з 4 березня — додаткові 15 млн куб. м зі Словаччини, а з 6 березня — понад 4 млн куб. м із Польщі.
Там уточнили, що наразі можливості добового обсягу імпорту можна порівняти з обсягом українського видобутку газу.
Як повідомлялося, Україна з лютого вперше у своїй історії розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини, раніше ГТС України могла працювати лише у напрямку цієї країни.
За словами Макогона, угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу до України навіть у разі відсутності транзиту, а відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання до України зрідженого газу LNG із терміналу в Хорватії.
З січня до початку березня 2022 року ОГТСУ імпортував майже 500 млн куб. м газу.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.