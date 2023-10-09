Оголошено лауреата Нобелівської премії з економіки-2023 (відео) — Finance.ua

Оголошено лауреата Нобелівської премії з економіки-2023 (відео) Сьогодні 18:00 — Світ

Оголошено лауреата премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля 2023 року. Нею стала Клаудія Голдін «за те, що вона покращила наше розуміння результатів ринку праці жінок».

Премія Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля присуджується Королівською шведською академією наук за тими ж принципами, що й інші Нобелівські премії, які існують з 1901 року.

Однак одностайно трактувати, що вона саме є справжньою «нобелівською» премією, не досить правильно. Тому що саме економіку Альфред Нобель не включив у свій заповіт 1895 року. Хоча це в жодному разі не зменшує її престижності.

Водночас заснував премію з економіки Центральний банк Швеції (Sveriges Riksbank) у 1968 році з нагоди свого 300-річчя в пам’ять про Альфреда Нобеля.

Першими лавреатами цієї премії стали Раґнар Фріш з Норвегії та Ян Тінберґен з Нідерландів «за створення та застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів».

Премії з економічних наук: 54

Лауреатів з економічних наук: 92

Нагороджені чоловіки: 84

Нагороджені жінки: 2

Наймолодшому лауреату: 46 років

Найстаршому лауреату: 90 років

Зазначимо, що розбіжність між кількістю премій та її лауреатами зумовлена тим, що премія може присуджуватися одразу кільком особам. Так, з 54 премій 25 разів її отримував один вчений, 20 разів — одразу двоє, 9 разів — одразу троє дослідників.

Хто переміг минулого року

У 2022 році лауреатами Нобелівської премії з економічних наук стали три американських економісти — Бен Бернанке, Дуглас Даймонд та Філіп Дибвіг, яких відзначили за «дослідження банків і фінансових криз».

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