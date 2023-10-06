Огляд економічного фронту: активність кандидатів у пошуку роботи спадає, навіть в ІТ — Finance.ua

Огляд економічного фронту: активність кандидатів у пошуку роботи спадає, навіть в ІТ Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Огляд економічного фронту: активність кандидатів у пошуку роботи спадає, навіть в ІТ

За даними Опендатабот , кількість вакансій на сайті Work.ua продовжує зростати й у вересні сягла 105 тисяч. Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення.

Більше половини всіх пропозицій про роботу в Україні — а саме 62% — у вересні знову припадали на 5 регіонів: Київщину, Дніпропетровщину, Львівщину, Одещину та Харківщину.

На початку осені найбільш помітно виріс запит на SMM-фахівців та шиномонтажників — +22% за місяць. Роботодавці у нових вакансіях активніше пропонують роботу пенсіонерам та ветеранам (+8% за місяць), й студентам (+6% за місяць).

Натомість нових та оновлених резюме місяць до місяця знову меншає: до 335 тисяч, на 4% у вересні до серпня. Наразі частіше за інших роботу шукають продавці-консультанти, адміністратори, менеджери з продажу, бухгалтери та водії.

Дистанційна робота залишається другою за затребуваністю в резюме кандидатів. Частіше роботу шукають лише на Київщині, а топ-3 замикає Львівська область.

Найбільші зарплати, як і раніше, залишаються у медіабаєрів — 52,5 тисяч грн, та водіїв-міжнародників — 45 тисяч грн.

ІТ

За даними Djinni, у вересні активність кандидатів на ринку айті дещо знизилась. Так, кількість активованих профілів фахівців у пошуку роботи зменшилась на 4% за місяць — до 18,7 тисяч, а кількість відгуків на вакансії скоротилась на 8% до серпня — 283,6 тисяч.

Компанії опублікували у вересні 9 964 вакансії — це на 3% менше, ніж в серпні. Натомість кількість пропозицій від рекрутерів майже не скоротилась й склала 59,8 тисяч.

Найбільше вакансій, як й у серпні, публікувалося для маркетологів (13%), JavaScript (8%), Sales (5,7%), DevOps (4,3%) PHP (4,1%).

Бізнес

За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline, у вересні спостерігаємо зменшення кількості замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі на 8% до серпня.

Осінь розпочалася із спаду кількості замовлень у всіх великих містах: найзначніше у Харкові — 16%, у Дніпрі — 10%, Київ і Львів — 7 і 8% відповідно.

Найпопулярнішими нішами бізнесу серед нових користувачів у вересні залишаються рітейл (роздрібна та оптова торгівля) та авто.

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