Огляд цін на газ: скільки «блакитне паливо» коштуватиме в вересні — Finance.ua
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Огляд цін на газ: скільки «блакитне паливо» коштуватиме в вересні

Особисті фінанси
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Огляд цін на газ: скільки «блакитне паливо» коштуватиме в вересні
Огляд цін на газ: скільки «блакитне паливо» коштуватиме в вересні
У вересні ціни на газ для побутових споживачів в Україні не змінилися. Порівняно з серпнем, такою самою залишилася й кількість газопостачальних компаній, які пропонують річні тарифні плани.
Про це пише ГазПравда.
Свої ціни на перший місяць осені опублікували 10 постачальників:
  • 7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям»;
  • 7,799 грн за куб — «Енерджі Трейд Груп»;
  • 7,96 грн за куб — Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»;
  • 7,98 грн за куб — «Волиньелектрозбут» і «Закарпаття Енергозбут»;
  • 7,99 грн за куб — «Полтавагаз Збут».
Ціна газу решти постачальників у рейтингу коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
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Однак деякі з невеликих приватних постачальників пропонують зазначені річні тарифні плани лише своїм діючим клієнтам. Тоді як за бажання підключитися до них новим потенційним клієнтам пропонують лише місячну ціну, значно вищу за річну. Тому в випадку переходу до таких постачальників варто ретельно вивчати та уточнювати їхні умови та тарифні плани.
Інфографіка: ГазПравда
Інфографіка: ГазПравда
Нагадаємо, що нині майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» з ціною 7,96 грн за кубометр.
Для порівняння: вартість газу в інших європейських країнах значно вища, аніж в Україні. Наприклад, у Литві ціна газу в серпні сягнула 1,02 євро, або близько 42 грн за кубометр, у Молдові — 22,99 лея, або майже 44 грн за кубометр, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн за кубометр.
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За матеріалами:
Finance.ua
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