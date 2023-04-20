Офіс Президента планує повну цифровізацію процедур для бізнесу — Finance.ua
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Офіс Президента планує повну цифровізацію процедур для бізнесу

Казна та Політика
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Офіс Президента планує повну цифровізацію процедур для бізнесу
Офіс Президента планує повну цифровізацію процедур для бізнесу
Офіс Президента планує повну цифровізацію процедур для бізнесу.
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма в інтерв’ю інформагентству FinClub.
«Якщо ми зараз подивимось на процедури, через які бізнесмен має пройти, аби побудувати будь-яку фабрику, то оці підготовчі процедури, мабуть, складніші, ніж саму фабрику збудувати. Починаючи з того, що треба знайти відповідну земельну ділянку, отримати архітектурні дозволи, правила під’єднання до мереж, пройти екологічні процедури, громадські слухання тощо», — пояснив пан Шурма.
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Але в такому разі «ми нічого не побудуємо».
«Поставили собі дуже простий КРІ у цьому питанні: зробити так, щоб процес інжинірингу і проєктування був найвужчим місцем у підготовці будівництва будь-якого об’єкту. Це велике спрощення в земельних відносинах, зокрема, спрощення процедури переведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення у промислове, енергетичне, логістичне. Це зміна умов приєднання до мереж. Це спрощення містобудівних, архітектурних рішень. Це спрощення екологічних рішень. Це повна цифровізація усіх процесів», — розповів він.
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Офіс президента виступає за максимальну віддаленість бізнесменів від чиновників, щоб зменшити ризик корупції останніх.
«І те, що багато процесів переведено в онлайн, це тільки на краще. І ще більше „дотиків“ до чиновників треба скорочувати, бо будь-який контакт — це завжди корупційний ризик. Всі процедури мають бути максимально автоматизовані і цифровізовані», — сказав Шурма.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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