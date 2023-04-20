Офіс Президента планує повну цифровізацію процедур для бізнесу — Finance.ua

Офіс Президента планує повну цифровізацію процедур для бізнесу Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Офіс Президента планує повну цифровізацію процедур для бізнесу

Офіс Президента планує повну цифровізацію процедур для бізнесу.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма в інтерв’ю інформагентству FinClub.

«Якщо ми зараз подивимось на процедури, через які бізнесмен має пройти, аби побудувати будь-яку фабрику, то оці підготовчі процедури, мабуть, складніші, ніж саму фабрику збудувати. Починаючи з того, що треба знайти відповідну земельну ділянку, отримати архітектурні дозволи, правила під’єднання до мереж, пройти екологічні процедури, громадські слухання тощо», — пояснив пан Шурма.

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Але в такому разі «ми нічого не побудуємо».

«Поставили собі дуже простий КРІ у цьому питанні: зробити так, щоб процес інжинірингу і проєктування був найвужчим місцем у підготовці будівництва будь-якого об’єкту. Це велике спрощення в земельних відносинах, зокрема, спрощення процедури переведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення у промислове, енергетичне, логістичне. Це зміна умов приєднання до мереж. Це спрощення містобудівних, архітектурних рішень. Це спрощення екологічних рішень. Це повна цифровізація усіх процесів», — розповів він.

Офіс президента виступає за максимальну віддаленість бізнесменів від чиновників, щоб зменшити ризик корупції останніх.

«І те, що багато процесів переведено в онлайн, це тільки на краще. І ще більше „дотиків“ до чиновників треба скорочувати, бо будь-який контакт — це завжди корупційний ризик. Всі процедури мають бути максимально автоматизовані і цифровізовані», — сказав Шурма.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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