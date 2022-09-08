Офіційна позиція ДП «Прозорро.Продажі» щодо справи АМКУ — Finance.ua

Офіційна позиція ДП «Прозорро.Продажі» щодо справи АМКУ Вчора 11:10 — Казна та Політика

6 вересня 2022 року стало відомо, що Антимонопольний комітет розпочав справу за фактом встановлення держпідприємством «Прозорро.Продажі» додаткових умов договору та оплати доступу операторам авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи «Prozorro.Продажі».

В ДП «Прозорро.Продажі» прокоментували ситуацію.

«АМКУ розпочав справу за фактом встановлення ДП „Прозорро.Продажі“ додаткових умов договору та оплати доступу операторам авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи (ЕТС) Prozorro.Продажі. Справу розпочато за заявою одного з операторів, який поскаржився на необґрунтоване підвищення ДП „Прозорро.Продажі“ плати на розвиток ЕТС та надання доступу до ЕТС Prozorro.Продажі лише після виконання додаткових умов», — сказано в заяві АМКУ.

Як повідомили в ДП «Прозорро.Продажі», існує кілька фактів, які прямо суперечать тезам в цитаті:

плату на розвиток не лише не підвищували, а навпаки знизили, скасувавши мінімальний щомісячний платіж;

додаткові умови стали не обов’язковими, і знаходяться в окремому добровільному договорі, який підписали всі оператори, у тому числі скаржник.

Окремо звертаємо увагу, що розслідування стосовно підприємства АМКУ вів ще з 2019 року, а у своєму висновку 4 листопада 2021 не виявив порушень у діяльності підприємства, та не визнав підприємство монополістом. Натомість надав дві рекомендації: 1) забезпечити формування плати на розвиток ЕТС на підставі економічно обґрунтованих розрахунків; 2) утриматись від додаткових умов при укладенні угод доступу до ЕТС.

Підприємство обидві рекомендації виконало:

07.04.2022 підприємство скасувало мінімальний щомісячний платіж, а оператори підписали Додаткову угоду яка закріплює скасування обов’язкових платежів з квітня 2022 року до завершення воєнного стану;

додаткові умови стали не обов’язковими, і знаходяться в окремому добровільному договорі від 28.01.2022, який підписали всі оператори, у тому числі скаржник.

Сукупні фінансові втрати підприємства на тлі загального падіння дохідної частини сягають кількох мільйонів гривень щомісяця та покриваються підприємством за рахунок своїх коштів та жорстких заходів з економії, в тому числі — суттєвого обмеження фонду оплати праці. Втім, не зважаючи на вищевикладене, підприємство свідомо знизило мінімальний щомісячний платіж задля збереження стабільності екосистеми та всіх без виключення операторів електронних торгів.

«Очікуємо, що за підсумками розгляду справи та опрацювання матеріалів АМКУ переконається у виконанні держпідприємством усіх рекомендацій та повному сприянні та підтримці роботи майданчиків, а також забезпеченню функціонування державної електронної торгової системи», — заявили в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.