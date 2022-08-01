Один з роздрібних банків почне продавати безготівкову валюту населенню: які умови — Finance.ua

Один з роздрібних банків почне продавати безготівкову валюту населенню: які умови Вчора 11:03 — Валюта

Один з роздрібних банків почне продавати безготівкову валюту населенню: які умови

Національний банк дозволив банкам продавати валюту населенню за умови розміщення на депозит. Роздрібний monobank запропонує цю послугу без права розірвання договору протягом трьох місяців.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Facebook

«Наступного тижня включимо купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит. Це те, що дозволив НБУ», — повідомив він.

За його словами, валюту продаватимуть за курсами у застосунку без додаткових комісій.

Нагадаємо, НБУ з початку війни заборонив банкам продавати безготівкову валюту населенню. Однак з 21 липня регулятор трохи послабив обмеження та дозволив купувати валюту на 50 тисяч гривень, але за умови подальшого вкладення її на депозит терміном від трьох місяців без можливості дострокового розірвання.

За даними НБУ, низка банків вже пропонують таку послугу своїм клієнтам, але більшість банків поки працюють над запровадженням.

Довідка Finance.ua:

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