Один з найбільших виробників комп'ютерів назавжди йде з росії — Finance.ua

Один з найбільших виробників комп'ютерів назавжди йде з росії Вчора 19:12 — Фондовий ринок

Один з найбільших виробників комп'ютерів назавжди йде з росії

Американська корпорація Dell, одна з найбільших компаній з виробництва комп’ютерів та серверів, остаточно йде з ринку Росії, звільняючи весь штат співробітників, пише CNews.

Dell може виплатити до восьми окладів співробітникам під час звільнення, а комусь залишать медстрахування на сім’ю до кінця року. Загалом у російському представництві працюють близько 50 осіб.

Dell планує завершити роботу наприкінці серпня.

«Техніку працівники залишають собі, але всі дані корпорація видаляє з жорстких дисків та корпоративних телефонів», — розповів CNews колишній співробітник Dell.

Наголошується, що компанія планувала розвивати центр розробок у Санкт-Петербурзі. Тепер Dell перейшла на центр розробок у Польщі.

Видання пише, що, за словами гендиректора російської компанії з виробництва інноваційних рішень «Аеродиск» В’ячеслава Володковича, вихід Dell змусить частину замовників перейти на російські рішення, «беручи на себе всі ризики, пов’язані з нестачею необхідних обсягів виробництва». Хтось шукатиме рішення у паралельному імпорті.

Продажі на сірому ринку в росії, також відомому як паралельний імпорт , за офіційними підрахунками, вже досягли майже $6,5 млрд і до кінця року можуть становити $16 млрд. У травні російський уряд дозволив компаніям ввозити товари для внутрішнього ринку без узгодження з їхніми виробниками.

Нещодавно Росія дозволила продажі на сірому ринку, щоб компенсувати нестачу імпорту, втім, зусилля щодо підтримки потоку несанкціонованого імпорту, судячи з прогнозу міністра промисловості, мають лише обмежений успіх.

Зазначається, що росія припинила публікувати деякі основні статистичні дані, включаючи докладну розбивку імпорту та експорту, але відомо, що в перший місяць після набуття чинності програми надійшов паралельний імпорт на суму близько $2 млрд. Таким чином росія намагається впоратися з міжнародними санкціями, що спричинили вихід із ринку іноземних компаній та періодичний дефіцит товарів через вторгнення в Україну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.