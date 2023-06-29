Один з аеропортів Європи змінив правила провезення ручної поклажі — Finance.ua

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Один з аеропортів Європи змінив правила провезення ручної поклажі

Світ
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Один з аеропортів Європи змінив правила провезення ручної поклажі
Один з аеропортів Європи змінив правила провезення ручної поклажі
З 28 червня аеропорт Гельсінкі знімає суворі обмеження на провезення рідин в літаках. Послаблення правил торкнеться тільки пасажирів, для яких Гельсінкі є початковою точкою маршруту.
Про це повідомляє Avianews.

Що змінилося

Нові правила передбачають, що кожен пасажир, що вилітає з Гельсінкі, зможе взяти з собою до 2 літрів рідин. Отже, тепер пасажирам не доведеться викидати заповнені ємності об'ємом понад 100 мілілітрів на контролі безпеки для проходу в зону вильоту.
Зняття суворих обмежень стало можливим після того, як оператор аеропорту — компанія Finavia — встановила в терміналі сканери на основі комп’ютерної томографії. Вони перевіряють речі пасажирів на наявність небезпечних речовин і дозволяють не виймати з ручної поклажі електроніку та рідини для проведення контролю.

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Finavia уточнює, що подібні технології зараз використовують лише кілька аеропортів в Євросоюзі та США.
Для пасажирів, які здійснюють пересадку в столичному аеропорту Фінляндії з рейсу на рейс, на транзитному контролі безпеки застосовуються старі правила. Вони дозволяють провозити рідини в ємностях до 100 мілілітрів, які потрібно упакувати в прозорий пакет об'ємом до 1 літра.

Обмеження на провезення рідин в літаках

Обмеження на провезення рідин в літаках ввели в аеропортах по всьому світу в 2006 році. Це сталося після того, як у Великобританії розкрили змову. Терористи планували пронести в ручній поклажі рідини в літаки, і вже в небі змішати їх для отримання рідкої вибухівки.
Передбачалося, що обмеження знімуть після винаходу нових сканерів, проте нове обладнання не набуло широкого поширення в аеропортах.
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За матеріалами:
УНІАН
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