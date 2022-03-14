Один із найбільших виробників шин Bridgestone призупиняє роботу в росії — Finance.ua

Один із найбільших виробників шин Bridgestone призупиняє роботу в росії

Вчора 19:46 — Фондовий ринок

Американська компанія Bridgestone, один із найбільших виробників шин у світі, оголосила про призупинення роботи свого заводу в російському місті ульянівськ через війну рф в Україні.

Як передає Укрінформ із посиланням на Business Wire, про це йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що рішення компанії призупинити виробничі потужності в росії вступить в силу наступної п’ятниці, 18 березня, після відповідних підготовчих процедур.

У Bridgestone також вирішили заморозити всі нові інвестиції та негайно призупинити весь експорт до росії.

У компанії зазначили, що багато працівників Bridgestone волонтерять задля підтримки біженців з України, а також компанія пожертвувала 1 мільйон євро до Червоного Хреста задля подолання гуманітарної кризи в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, ряд світових виробників, фінансових установ та бізнесів вирішили призупинити свою діяльність в росії через розв’язану нею війну в Україні.

З 24 лютого в Україні триває війна з російськими загарбниками.

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