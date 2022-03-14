Один із найбільших виробників шин Bridgestone призупиняє роботу в росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Один із найбільших виробників шин Bridgestone призупиняє роботу в росії

Вчора 19:46Фондовий ринок
197
Американська компанія Bridgestone, один із найбільших виробників шин у світі, оголосила про призупинення роботи свого заводу в російському місті ульянівськ через війну рф в Україні.
Як передає Укрінформ із посиланням на Business Wire, про це йдеться в заяві компанії.
Зазначається, що рішення компанії призупинити виробничі потужності в росії вступить в силу наступної п’ятниці, 18 березня, після відповідних підготовчих процедур.
У Bridgestone також вирішили заморозити всі нові інвестиції та негайно призупинити весь експорт до росії.
У компанії зазначили, що багато працівників Bridgestone волонтерять задля підтримки біженців з України, а також компанія пожертвувала 1 мільйон євро до Червоного Хреста задля подолання гуманітарної кризи в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, ряд світових виробників, фінансових установ та бізнесів вирішили призупинити свою діяльність в росії через розв’язану нею війну в Україні.
З 24 лютого в Україні триває війна з російськими загарбниками.
За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.