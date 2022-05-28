Один із найбагатших російських мільярдерів за день до санкцій переписав бізнес на дружину — Finance.ua

Один із найбагатших російських мільярдерів за день до санкцій переписав бізнес на дружину

Вчора 18:03 — Фондовий ринок

Російський бізнесмен Андрій Мельниченко передав контроль над двома найбільшими у світі компаніями з виробництва вугілля та добрив (СУЕК та ЄвроХім) своїй дружині за день до потрапляння під санкції Європейського союзу.

Про це пише Reuters.

Видання пише, що до 8 березня Мельниченко контролював дві компанії через ланцюжок трастів та корпорацій.

Однак, коли почалася повномасштабна війна, він почав перейматися тим, що його буде включено до санкційного списку і 8 березня сповістив довірених осіб про свій вихід з числа бенефіціарів.

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