Один із найбагатших російських мільярдерів за день до санкцій переписав бізнес на дружину — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Один із найбагатших російських мільярдерів за день до санкцій переписав бізнес на дружину

Вчора 18:03Фондовий ринок
342
Російський бізнесмен Андрій Мельниченко передав контроль над двома найбільшими у світі компаніями з виробництва вугілля та добрив (СУЕК та ЄвроХім) своїй дружині за день до потрапляння під санкції Європейського союзу.
Про це пише Reuters.
Видання пише, що до 8 березня Мельниченко контролював дві компанії через ланцюжок трастів та корпорацій.
Однак, коли почалася повномасштабна війна, він почав перейматися тим, що його буде включено до санкційного списку і 8 березня сповістив довірених осіб про свій вихід з числа бенефіціарів.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.