Один із найбагатших російських мільярдерів за день до санкцій переписав бізнес на дружину — Finance.ua

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Один із найбагатших російських мільярдерів за день до санкцій переписав бізнес на дружину
Вчора 18:03 —
Фондовий ринок
342
Російський бізнесмен Андрій Мельниченко передав контроль над двома найбільшими у світі компаніями з виробництва вугілля та добрив (СУЕК та ЄвроХім) своїй дружині за день до потрапляння під санкції Європейського союзу.
Про це
пише
Reuters.
Видання пише, що до 8 березня Мельниченко контролював дві компанії через ланцюжок трастів та корпорацій.
Однак, коли почалася повномасштабна війна, він почав перейматися тим, що його буде включено до санкційного списку і 8 березня сповістив довірених осіб про свій вихід з числа бенефіціарів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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Один із найбагатших російських мільярдерів за день до санкцій переписав бізнес на дружину
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