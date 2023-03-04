Одружитися або розлучитися за кордоном. Перелік країн, де наразі доступні такі послуги — Finance.ua
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Одружитися або розлучитися за кордоном. Перелік країн, де наразі доступні такі послуги

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Одружитися або розлучитися за кордоном. Перелік країн, де наразі доступні такі послуги
Одружитися або розлучитися за кордоном. Перелік країн, де наразі доступні такі послуги
Громадяни України, які наразі перебувають за кордоном, можуть одружитися або розлучитися на території іншої держави, відвідавши посольство України.
Про це пише Visit Ukraine Today.
Закордонні дипломатичні установи України можуть користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це дає можливість українцям укладати чи розривати шлюб за кордоном.
Міністерство закордонних справ України визначило перелік закордонних дипустанов, що можуть вносити зміни до Держреєстру актів цивільного стану. Серед них:
  • Посольства України в Грузії, Республіці Казахстан, Республіці Польща, Турецькій Республіці, Федеративній Республіці Німеччина;
  • Генеральні консульства України в Кракові, Любліні, Вроцлаві Республіки Польща, у Дюссельдорфі, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені Федеративної Республіки Німеччина та у Стамбулі Турецької Республіки;
  • Консульства України в Гданську Республіки Польща та в Анталії Турецької Республіки.
Очікується, що перелік закордонних дипломатичних установ, де буде можливою реєстрація актів цивільного стану, буде збільшуватися.
Нагадаємо, на державному порталі «Дія» українці можуть подати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія.
Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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За матеріалами:
Finance.ua
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