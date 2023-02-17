Одне із французьких міст зробить громадський транспорт безплатним — Finance.ua

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Одне із французьких міст зробить громадський транспорт безплатним

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Одне із французьких міст зробить громадський транспорт безплатним
Одне із французьких міст зробить громадський транспорт безплатним
У Монпельє вирішили скасувати плату за громадський транспорт у місті.
Як повідомляють у Euronews, планують зробити це з 21 грудня 2023 року.
Місцеві жителі зможуть користуватися безкоштовним проїздом у міському автобусному та трамвайному транспорті. Схема спрямована на скорочення викидів, зменшення забруднення та покращення доступності для жителів міста.
«Запроваджуючи безкоштовний транспорт, ми сміливо беремо велику міру соціальної справедливості, прогресу, який працює на екологічний перехід», — написав мер Монпельє Міхаель Делафосс.
Проєкт частково почали реалізовувати ще 2020-го — тоді автобуси та трамваї зробили безплатними у вихідні. 2021-го плату за проїзд повністю скасували для молодих людей до 18-ти та літніх поза 65 років. Наразі планують зняти для всіх: і мешканців, і туристів.
Подальше розширення схеми є частиною проєкту міста на 150 мільйонів євро для мобільності з нульовим викидом вуглецю. Вона також включає інвестиції в велосипедні доріжки та створення зони з низьким рівнем викидів.

Де ще є безкоштовний транспорт у Франції?

Монпельє далеко не перше місто з такою ініціативою. Фактично, французькі міста почали впроваджувати такі схеми з моменту децентралізації управління транспортом у 2015 році. Проте більшість із них мають менш як 150 000 жителів.
Схожі схеми вже діють у 39 регіонах Франції. Але Монпельє — найбільше місто, яке планує реалізувати такий проєкт.
Влада міста сподівається, що це допоможе досягти нульових викидів і зробить Монпельє доступнішим для людей.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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