Одна зарядка – на всі гаджети: ЄС остаточно затвердив повний перехід на USB-C — Finance.ua

Одна зарядка – на всі гаджети: ЄС остаточно затвердив повний перехід на USB-C Вчора 19:13 — Технології&Авто

Одна зарядка – на всі гаджети: ЄС остаточно затвердив повний перехід на USB-C

Рада ЄС остаточно схвалила законопроєкт, який зробить стандарт USB-C обов’язковим для більшої частини користувальницької електроніки.

З 2024 року їм повинні бути оснащені всі смартфони, планшети, камери, навушники, електронні книги, консолі та колонки, пише MacRumors.

Виняток робиться тільки для зовсім маленьких гаджетів, в які USB-C фізично неможливо розмістити. Зокрема, смарт-годинники, трекери здоров’я і деяке спортивне обладнання.

При цьому ноутбукам дали більше часу на перехід — 40 місяців після набуття чинності нових правил. Те ж саме стосується стандартів швидкої зарядки, щоб користувачі могли заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного адаптера живлення.

Також закон дозволяє споживачам вибрати — купити телефон із зарядним адаптером або без нього. В ЄС вважають, що це допоможе скоротити кількість відходів і заощадити гроші споживачів.

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УНІАН За матеріалами:

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