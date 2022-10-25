Одна зарядка – на всі гаджети: ЄС остаточно затвердив повний перехід на USB-C — Finance.ua
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Одна зарядка – на всі гаджети: ЄС остаточно затвердив повний перехід на USB-C

Технології&Авто
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Одна зарядка – на всі гаджети: ЄС остаточно затвердив повний перехід на USB-C
Одна зарядка – на всі гаджети: ЄС остаточно затвердив повний перехід на USB-C
Рада ЄС остаточно схвалила законопроєкт, який зробить стандарт USB-C обов’язковим для більшої частини користувальницької електроніки.
З 2024 року їм повинні бути оснащені всі смартфони, планшети, камери, навушники, електронні книги, консолі та колонки, пише MacRumors.
Виняток робиться тільки для зовсім маленьких гаджетів, в які USB-C фізично неможливо розмістити. Зокрема, смарт-годинники, трекери здоров’я і деяке спортивне обладнання.
При цьому ноутбукам дали більше часу на перехід — 40 місяців після набуття чинності нових правил. Те ж саме стосується стандартів швидкої зарядки, щоб користувачі могли заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного адаптера живлення.
Також закон дозволяє споживачам вибрати — купити телефон із зарядним адаптером або без нього. В ЄС вважають, що це допоможе скоротити кількість відходів і заощадити гроші споживачів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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