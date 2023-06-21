Одна з провідних німецьких газет замінить низку працівників штучним інтелектом — Finance.ua

Одна з провідних німецьких газет замінить низку працівників штучним інтелектом Сьогодні 18:35 — Технології&Авто

Одна з провідних німецьких газет замінить низку працівників штучним інтелектом

Німецький таблоїд Bild, найбільш продавана газета в Європі, збирається замінити низку редакційних вакансій штучним інтелектом. Замінивши частину редакторів штучним інтелектом видання планує зекономити 100 млн євро.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на електронний лист видавця Bild, компанії Axel Springer Verlag співробітникам.

«На жаль, [нам доведеться] розлучитися з колегами, які мають завдання, що у цифровому світі виконуються штучним інтелектом та/або автоматизованими процесами», — зазначається в листі.

Таблоїд також реорганізує свій регіональний газетний бізнес, що, як очікується, призведе до сотень звільнень.

Відповідно до електронного листа, посади «редакторів, персоналу друкованого виробництва, заступників редакторів, коректорів і фоторедакторів більше не будуть такими, як зараз».

Раніше виконавчий директор Axel Springer SE Матіас Депфнер заявляв, що видавець прагне стати «суто цифровою медіакомпанією». За його словами, інструменти штучного інтелекту, як-от ChatGPT, можуть «зробити незалежну журналістику кращою, ніж вона була».

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Депфнер припустив, що штучний інтелект незабаром стане кращим «агрегатором інформації», ніж люди, і сказав, що виживуть лише видавці, які можуть створювати «найкращий оригінальний контент».

Bild заявила, що такі нововведення торкнуться щонайменше 200 людей, однак вона прагнутиме уникати примусових звільнень. Газета також збирається скоротити кількість своїх регіональних видань — з 18 до 12.

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