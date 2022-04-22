Одна з найбільших торгових компаній Японії Marubeni припиняє увесь новий бізнес із рф — Finance.ua

Одна з найбільших торгових компаній Японії Marubeni припиняє увесь новий бізнес із рф

Вчора 03:23 — Фондовий ринок

Одна з найбільших торгових компаній Японії Marubeni припиняє увесь новий бізнес із рф

Японська торгова компанія Marubeni Group не буде брати участі у будь-якому новому бізнесу, пов’язаному з рф, а також буде вести переговори про припинення існуючих угод, де це можливо.

«Ми глибоко стурбовані ситуацією в росії та Україні, і ми страшенно засмучені тим, що безпеці багатьох невинних мирних жителів є загроза. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття людям, які втратили близьких або були змушені покинути дім через цю кризу. Ми рішуче підтримуємо міжнародні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення мирного вирішення, і ми щиро сподіваємося, що завдяки цим зусиллям ситуація покращиться і буде швидко вирішена», — кажуть в Marubeni Group.

У Marubeni додали, що мають намір виконувати всі санкції, введені проти рф японським урядом.

Компанія продовжить стежити за розвитком подій та вживатиме всіх необхідних заходів, керуючись міркуваннями безпеки.

Marubeni належить 30% проекту газопроводу «Сахалін-1». Також компанія інвестувала у ТОВ «Волгоград полімер», підприємство з виробництва метанолу 1 млн тонн на рік, яке планували запустити у 2023 році.

Marubeni — одна з найбільших торгових компаній Японії. Асортимент компанії дуже широкий — від одягу і продуктів харчування до сталі і хімічних матеріалів.

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