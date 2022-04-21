Одна з найбільших сталеливарних компаній світу відмовилася працювати з росією — Finance.ua

Одна з найбільших сталеливарних компаній світу відмовилася працювати з росією
Вчора 13:29 — Фондовий ринок Одна з найбільших сталеливарних компаній світу відмовилася працювати з росією, www.devdiscourse.com
Сталеливарна компанія Tata Steel з Індії відмовилася від співпраці з російською федерацією. Тепер всі сталеливарні підприємства компанії будуть використовувати альтернативні джерела сировини.
Про це повідомила прес-служба Tata Steel.
«У Tata Steel немає операцій або співробітників в росії. Ми прийняли усвідомлене рішення припинити вести бізнес з росією», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що сталеливарні підприємства компанії в Індії, Великобританії та Нідерландах перейшли на альтернативні джерела сировини, щоб «покінчити із залежністю від росії».
Довідка Finance.ua:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
- Tata Steel Group-сталеливарна компанія з Індії. У рейтингу найбільших у світі за обсягом виробленої сталі займає 10 сходинку. Компанія також займається видобутком залізної руди і вугілля.