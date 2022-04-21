Одна з найбільших сталеливарних компаній світу відмовилася працювати з росією — Finance.ua
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Одна з найбільших сталеливарних компаній світу відмовилася працювати з росією

Вчора 13:29Фондовий ринок
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Одна з найбільших сталеливарних компаній світу відмовилася працювати з росієюОдна з найбільших сталеливарних компаній світу відмовилася працювати з росією, www.devdiscourse.com
Сталеливарна компанія Tata Steel з Індії відмовилася від співпраці з російською федерацією. Тепер всі сталеливарні підприємства компанії будуть використовувати альтернативні джерела сировини.
Про це повідомила прес-служба Tata Steel.
«У Tata Steel немає операцій або співробітників в росії. Ми прийняли усвідомлене рішення припинити вести бізнес з росією», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що сталеливарні підприємства компанії в Індії, Великобританії та Нідерландах перейшли на альтернативні джерела сировини, щоб «покінчити із залежністю від росії».

Довідка Finance.ua:

  • Tata Steel Group-сталеливарна компанія з Індії. У рейтингу найбільших у світі за обсягом виробленої сталі займає 10 сходинку. Компанія також займається видобутком залізної руди і вугілля.
За матеріалами: УНІАН
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