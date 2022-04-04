Одеський припортовий завод законсервували – мер — Finance.ua

Одеський припортовий завод законсервували – мер
Одеський припортовий завод законсервували – мер
Потужності Одеського припортового заводу повністю законсервовані, а працівники підприємства відправлені у безстрокову відпустку через воєнний стан в Україні.
Про це у відеозверненні повідомив міський голова міста Южне Володимир Новацький.
«Одеський припортовий завод і міський спортивний комплекс „Олімп“ зараз потрапили під консервацію. Працівники заводу та спорткомплексу „Олімп“ відправлені у відпустки безстрокові», — повідомив мер.
Він також повідомив, що місто готується до передачі спорткомплексу «Олімп» у власність міської територіальної громади.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.