Одеський припортовий завод законсервували – мер — Finance.ua

Одеський припортовий завод законсервували – мер

Вчора 06:45 — Казна та Політика

Одеський припортовий завод законсервували – мер

Потужності Одеського припортового заводу повністю законсервовані, а працівники підприємства відправлені у безстрокову відпустку через воєнний стан в Україні.

Про це у відеозверненні повідомив міський голова міста Южне Володимир Новацький.

«Одеський припортовий завод і міський спортивний комплекс „Олімп“ зараз потрапили під консервацію. Працівники заводу та спорткомплексу „Олімп“ відправлені у відпустки безстрокові», — повідомив мер.

Він також повідомив, що місто готується до передачі спорткомплексу «Олімп» у власність міської територіальної громади.

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