Одеські митники виявили так званий чорний кокаїн на 15 млн гривень — Finance.ua
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Одеські митники виявили так званий чорний кокаїн на 15 млн гривень

Кримінал
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Одеські митники виявили так званий чорний кокаїн на 15 млн гривень
Одеські митники виявили так званий чорний кокаїн на 15 млн гривень
До Одеського порту з однієї із країн Південної Америки на адресу українського підприємства надійшло 2 контейнери зі шлаком. Нехарактерність товару з нарконебезпечного району привернула увагу митників.
Про це пише Державна митна служба України.
За результатами роботи було проведено митний огляд цих контейнерів спільно з представниками Служби безпеки України та прикордонниками із залученням Марселя, службового собаки одеських митників.
Під час огляду було відібрано кілька мішків. Вони знаходилися в палетах, на які спрацював Марсель. У мішках була порошкоподібна речовина сіро-чорного кольору із парфумованим запахом. За висновками експертів це так званий чорний кокаїн.
Одеські митники виявили так званий чорний кокаїн на 15 млн гривень
Це одне з ноу-хау наркодилерів, спрямоване на утруднення виявлення завдяки ароматизації та маскування під промисловий шлак сучасним складним хімічним процесом. Воно набирає поширення в Європі, а в Україні митними органами виявлено вперше. Слід зазначити, що зі шлаку наркотик виділяється шляхом хімічного очищення майже без втрати якості.
Експертами у відібраних з цих мішків зразках виявлено майже 4 кг кокаїну в перерахунку на чисту речовину. Експертиза решти вилученого вантажу триває.
За інформацією правоохоронців, наркоділки планували реалізувати в Україні тільки незначну частину кокаїну. Решта — призначалася для переміщення невеликими партіями до країн ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
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