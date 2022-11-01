Одеські митники виявили так званий чорний кокаїн на 15 млн гривень — Finance.ua

Одеські митники виявили так званий чорний кокаїн на 15 млн гривень Вчора 12:13 — Кримінал

Одеські митники виявили так званий чорний кокаїн на 15 млн гривень

До Одеського порту з однієї із країн Південної Америки на адресу українського підприємства надійшло 2 контейнери зі шлаком. Нехарактерність товару з нарконебезпечного району привернула увагу митників.

Про це пише Державна митна служба України.

За результатами роботи було проведено митний огляд цих контейнерів спільно з представниками Служби безпеки України та прикордонниками із залученням Марселя, службового собаки одеських митників.

Під час огляду було відібрано кілька мішків. Вони знаходилися в палетах, на які спрацював Марсель. У мішках була порошкоподібна речовина сіро-чорного кольору із парфумованим запахом. За висновками експертів це так званий чорний кокаїн.

Це одне з ноу-хау наркодилерів, спрямоване на утруднення виявлення завдяки ароматизації та маскування під промисловий шлак сучасним складним хімічним процесом. Воно набирає поширення в Європі, а в Україні митними органами виявлено вперше. Слід зазначити, що зі шлаку наркотик виділяється шляхом хімічного очищення майже без втрати якості.

Експертами у відібраних з цих мішків зразках виявлено майже 4 кг кокаїну в перерахунку на чисту речовину. Експертиза решти вилученого вантажу триває.

За інформацією правоохоронців, наркоділки планували реалізувати в Україні тільки незначну частину кокаїну. Решта — призначалася для переміщення невеликими партіями до країн ЄС.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.