Оцінка SpaceX зросла до $150 млрд — Finance.ua

Оцінка SpaceX зросла до $150 млрд Сьогодні 22:43 — Фондовий ринок

Оцінка SpaceX зросла до $150 млрд

Як повідомляє Bloomberg, оцінка компанії SpaceX Ілона Маска знову зросла, менш ніж за кілька місяців після попереднього перегляду.

Раунд не є публічним, це продаж акцій працівників для реалізації їх опціонів.

Акції можуть продати по $81 за штуку на загальну суму в $750 млн.



При цьому оцінка компанії виросте до $150 млрд, тоді як у січні 2023 року було залучено $750 млн з оцінкою $137 млрд.

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Як повідомляє Bloomberg, зараз у SpaceX близько $5 млрд на рахунках, компанія також має постійні замовлення та нові контракти з NASA та іншими структурами.

Найбільші витрати — інвестиції в новий Starship та про’кт супутникового інтернету Starlink.

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