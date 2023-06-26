Оцінка SpaceX зросла до $150 млрд — Finance.ua
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Оцінка SpaceX зросла до $150 млрд

Фондовий ринок
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Оцінка SpaceX зросла до $150 млрд
Оцінка SpaceX зросла до $150 млрд
Як повідомляє Bloomberg, оцінка компанії SpaceX Ілона Маска знову зросла, менш ніж за кілька місяців після попереднього перегляду.
  • Раунд не є публічним, це продаж акцій працівників для реалізації їх опціонів.
  • Акції можуть продати по $81 за штуку на загальну суму в $750 млн.
При цьому оцінка компанії виросте до $150 млрд, тоді як у січні 2023 року було залучено $750 млн з оцінкою $137 млрд.
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Як повідомляє Bloomberg, зараз у SpaceX близько $5 млрд на рахунках, компанія також має постійні замовлення та нові контракти з NASA та іншими структурами.
Найбільші витрати — інвестиції в новий Starship та про’кт супутникового інтернету Starlink.
За матеріалами:
Ain.Ua
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