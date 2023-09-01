Очікування бізнесу негативні: у НБУ назвали чинники, які гальмують економіку — Finance.ua
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Очікування бізнесу негативні: у НБУ назвали чинники, які гальмують економіку

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Очікування бізнесу негативні: у НБУ назвали чинники, які гальмують економіку
Очікування бізнесу негативні: у НБУ назвали чинники, які гальмують економіку
Українській бізнес у серпні знову мав негативі очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився нижче нейтрального рівня (50 пунктів) та склав 49,3.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Збереження значних безпекових ризиків, обмеження експортної логістики та скорочення обсягу експорту продукції, нові руйнування інфраструктурних об'єктів, підвищення цін на пальне, повільне відновлення ринку праці стримують економічну активність підприємств та негативно впливають на очікування респондентів», — йдеться в повідомленні.
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Попри пом’якшення прогнозів частини респондентів, збереглися очікування щодо зростання закупівельних цін, а також цін/тарифів на власну продукцію/послуги.
Очікування бізнесу негативні: у НБУ назвали чинники, які гальмують економіку
Оцінки щодо зайнятості стримані. Як і в липні, збільшення персоналу очікують лише підприємства торгівлі, водночас керівники підприємств будівництва не очікують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг посилили песимістичні очікування щодо загальної чисельності працівників, зазначили в НБУ.
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Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 серпня 2023 року. В опитуванні взяло участь 494 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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