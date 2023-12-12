Обирайте вигідний курс купівлі та продажу валюти для вашого бізнесу онлайн із ПУМБ! — Finance.ua
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Обирайте вигідний курс купівлі та продажу валюти для вашого бізнесу онлайн із ПУМБ!

Валюта
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Обирайте вигідний курс купівлі та продажу валюти для вашого бізнесу онлайн із ПУМБ!
Обирайте вигідний курс купівлі та продажу валюти для вашого бізнесу онлайн із ПУМБ!
Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) відновив роботу найактуальнішого сервісу для підприємців, чий бізнес пов’язаний з експортною та імпортною діяльністю, — «Валютні торги»
Валютні коливання можуть мати безпосередній вплив на рентабельність бізнесу. Завдяки сервісу від ПУМБ можна тільки її підвищити! «Валютні торги» дозволяють самостійно відслідковувати та погоджувати кращий курс купівлі/продажу валюти для бізнесу онлайн за допомогою смартфону всього у декілька кліків.
Залежно від активності ринку, оновлений курс, що пропонується банком, надходитиме клієнту у обраному ним каналі повідомлень (SMS/Viber/Telegram) протягом торгової сесії, яка триває до 16:00.
Як тільки підприємець вважатиме курс вигідним — зможе одразу здійснити валютообмінну операцію. Вже протягом 10 хвилин кошти надійдуть на рахунок компанії та стануть доступними для використання.
Стати користувачем сервісу можна вже зараз. Для цього достатньо подати заявку на підключення за посиланням.
І це ще не все. Адже ПУМБ попіклувався, аби підприємці, які займаються зовнішньо-економічною діяльністю, мали змогу не тільки вигідно обмінювати валюту за обраним курсом, а й отримали доступ до ще більш широкого спектру валютних послуг, які стануть у нагоді їх бізнесу.
Серед них:
  • «Валютний радник» - у рамках якого експерти банку не тільки перевірять ЗЕД-контракт на відповідність валютному законодавству, нададуть висококваліфіковані рекомендації щодо його складання та внесуть правки, а й заощадять час підприємця на пошук відповідного фахівця;
  • «Fast Track» - процедура прискореного погодження валютних договорів всього до трьох годин, а також купівлі та перерахування валюти контрагенту протягом одного банківського дня.
Вести зовнішньоекономічну діяльність стане легше як ніколи, завдяки корисному набору валютних сервісів від ПУМБ!
За матеріалами:
ПУМБ
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