Обвал рубля триває: тижнева інфляція стала рекордною з 1998 року — Finance.ua

Обвал рубля триває: тижнева інфляція стала рекордною з 1998 року

Обвал рубля триває: тижнева інфляція стала рекордною з 1998 року

Курс долара до рубля зріс на відкритті торгів на Московській біржі 10 березня до рекордного значення 121 рубль. Проте за умов тотальних заборон на валютні операції це більш ніж номінальна величина.

Про це свідчать дані Московської біржі.

Торги акціями на Московській біржі, як і раніше, закриті. Востаннє акції торгувалися у Москві 25 лютого.

Як повідомлялося раніше, російський рубль впав до рекордно низького рівня під час торгів у середу, 9 березня. Це сталося, незважаючи на заходи Москви щодо зміцнення своєї зруйнованої економіки та забезпечення доступності твердої валюти на тлі нових економічних санкцій у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Фінансові ринки Росії були шоковані після того, як її вторгнення в Україну спричинило серйозні економічні санкції.

Центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову відсоткову ставку до 20%, і уряд розгорнув заходи підтримки, але російські активи сильно розпродані.

Центральний банк заявив, що банкам заборонено продавати іноземну валюту своїм громадянам протягом наступних шести місяців, що було зазначено як крок, спрямований на збереження дорогоцінної твердої валюти у країні.

Привіт, 90-ті: тижнева інфляція у росії стала рекордною з 1998 року

Інфляція у росії з 26 лютого по 4 березня дійшла до 2,22%, повідомляє російський Интерфакс.

З 19 до 25 лютого показник складав 0,45%, з 12 до 18 лютого — 0,24%, з 5 до 11 лютого — 0,13%, з 29 січня до 4 лютого — 0,19%.

Стрімке зростання цін, викликане запровадженими санкціями і послабленням рубля на тлі нападу рф на Україну, стало максимальним за тиждень з грудня 1998 року — тоді показник склав 11,6%.

З початку березня ціни у рф зросли на 1,26%, з початку року — на 3,46%.

Середньодобове зростання цін за чотири дні березня 2022 року склало 0,314% у порівнянні з середнім показником у 0,026% за дев’ять днів березня 2021 року.

Річна інфляція у рф на 4 березня перевищила 10%, уперше з січня 2016 року, досягнувши 10,4% проти 9,15% на кінець лютого, 8,73% на кінець січня і 8,39% на кінець грудня.

Подорожчав для росіян і закордонний туризм (наприклад, путівки до Туреччини за тиждень зросли на 28,7%), а також на купівлю авто, побутову техніку й електроніку. Значно подорожчали ліки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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