Обсяги угод із поглинань та інвестицій компаній Перської затоки в Китаї зросли більш ніж на 1000% проти минулого року — Bloomberg Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Офіційні особи в Ер-Ріяді називають Китай незамінним партнером у реалізації «Бачення 2030» — багатотрильйонного плану економічних і соціальних перетворень спадкоємного принца Мухаммеда ібн Салмана. Зокрема, низка китайських фірм виграли контракти на будівництво футуристичного міста NEOM.

Про це пише Bloomberg.

«Однією з угод, яка може відбутися незабаром, є заплановане IPO китайського насіннєвого гіганта Syngenta Group на суму $9 млрд у Шанхаї. Радники державної компанії ведуть переговори із суверенними фондами Близького Сходу, зокрема з Інвестиційним управлінням Абу-Дабі та Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії, про те, щоб вони стали основними інвесторами», — пише видання.

Зазначається, що відносини також поширюються за межі економічного фронту. На грудневому саміті президент Китаю Сі Цзіньпін запропонував посередництво в переговорах між Іраном і Саудівською Аравією, що сприяло підписанню в березні в Пекіні історичної угоди про відновлення зв’язків між запеклими суперниками.

За словами Bloomberg, дехто у Вашингтоні вже висловлює занепокоєння, що дедалі більший вплив Китаю на Близькому Сході може кинути виклик американським інтересам у довгостроковій перспективі.

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