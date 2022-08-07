Обсяг торгів NFT у липні обвалився на 26% — Finance.ua
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Обсяг торгів NFT у липні обвалився на 26%

Фінтех і Картки
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Обсяг торгів NFT у липні обвалився на 26%
Обсяг торгів NFT у липні обвалився на 26%
У липні обсяг торгів незамінними токенами (NFT) на вторинному ринку скоротився на 26% порівняно з попереднім місяцем, до $647,2 млн.
Про це свідчать дані CryptoSlam.
Обсяг торгів NFT у липні обвалився на 26%
Згідно з сервісом, кількість унікальних покупців знижується третій місяць поспіль. У травні показник становив 694 850, у червні скоротився до 574 133, а у липні — до 532 378.
Співзасновник NFT-студії Influxo Енді Ліан у коментарі Forkast вказав на ведмежий тренд. Стратег із незамінних токенів у CryptoSlam Єхуда Петшер засумнівався, що ринок «знайде дно цього року».
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«Я вважаю, що цей ведмежий цикл, в якому ми перебуваємо, може тривати кілька років», — припустив експерт.
Петшер додав, що певний оптимізм вселяє кількість унікальних покупців. За його словами, у липні показник скоротився приблизно на 7%, і він вищий, ніж роком раніше (432 317).
«Зараз NFT перебувають у важкому становищі, але я все ще думаю, що [сектор] у дуже хорошому стані з точки зору зростання [або] транзакцій», — зазначив Петшер.

Як заробити на NFT 🧐

Лідером з продажу у липні стала колекція Bored Ape Yacht Club з показником $51,4 млн. Другий рядок утримує CryptoPunks із $50,7 млн.
Обсяг торгів NFT у липні обвалився на 26%
На думку Ліана, поштовх ринку NFT може надати перехід Ethereum на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake. Раніше розробники попередньо затвердили міграцію блокчейну на 19 вересня 2022 року.
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За матеріалами:
Forklog
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