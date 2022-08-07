Обсяг торгів NFT у липні обвалився на 26% — Finance.ua

Обсяг торгів NFT у липні обвалився на 26% Вчора 03:12 — Фінтех і Картки

Обсяг торгів NFT у липні обвалився на 26%

У липні обсяг торгів незамінними токенами (NFT) на вторинному ринку скоротився на 26% порівняно з попереднім місяцем, до $647,2 млн.

Про це свідчать дані CryptoSlam.

Згідно з сервісом, кількість унікальних покупців знижується третій місяць поспіль. У травні показник становив 694 850, у червні скоротився до 574 133, а у липні — до 532 378.

Співзасновник NFT-студії Influxo Енді Ліан у коментарі Forkast вказав на ведмежий тренд. Стратег із незамінних токенів у CryptoSlam Єхуда Петшер засумнівався, що ринок «знайде дно цього року».

«Я вважаю, що цей ведмежий цикл, в якому ми перебуваємо, може тривати кілька років», — припустив експерт.

Петшер додав, що певний оптимізм вселяє кількість унікальних покупців. За його словами, у липні показник скоротився приблизно на 7%, і він вищий, ніж роком раніше (432 317).

«Зараз NFT перебувають у важкому становищі, але я все ще думаю, що [сектор] у дуже хорошому стані з точки зору зростання [або] транзакцій», — зазначив Петшер.

Лідером з продажу у липні стала колекція Bored Ape Yacht Club з показником $51,4 млн. Другий рядок утримує CryptoPunks із $50,7 млн.

На думку Ліана, поштовх ринку NFT може надати перехід Ethereum на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake. Раніше розробники попередньо затвердили міграцію блокчейну на 19 вересня 2022 року.

Якщо ви хочете працювати з криптовалютами, зверніть увагу на сервіс Nexo. Він пропонує миттєві кредитні лінії для криптовалюти з ефективними податками, високоприбутковий пакет програм «Заробіток на криптовалюті», а також першокласну багаторівневу страховку.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.