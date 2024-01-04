Обсяг торгів на біткоїн-біржах перевищив $1 трлн — Finance.ua

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Обсяг торгів на біткоїн-біржах перевищив $1 трлн

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Обсяг торгів на біткоїн-біржах перевищив $1 трлн
Обсяг торгів на біткоїн-біржах перевищив $1 трлн
Щомісячний обсяг торгів на біткоїн-біржах у грудні перевищив $1 трлн. Цей рівень торговельним майданчикам не вдавалося подолати вже понад рік, пише The Block.
Зокрема, у грудні обсяг біржових торгів становив $1,1 трлн. Збільшення обсягу торгів на біржах в останній місяць 2023 року також стало найвищим місячним показником з травня 2022 року, коли обсяг торгів сягнув $1,35 трлн.
Серед бірж найбільший показник у Binance, на частку якої припало 39,3% обсягу торгів за місяць в еквіваленті $432,7 млрд. За нею слідувала Upbit з 8,3%, або $91,8 млрд, а потім OKX з 8%, або $87,5 млрд.

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Грудневий сплеск активності, швидше за все, пов’язаний з ентузіазмом індустрії з приводу можливого схвалення спотових біткоїн-ETF, вважає директор з досліджень The Block Стівен Чжен.
«З огляду на сезон відпусток грудень історично є непоказовим місяцем для торгівлі цифровими валютами. Той факт, що місячні спотові обсяги вперше за рік перевищили $1 трлн, говорить про те, що індустрія з оптимізмом дивиться на майбутнє затвердження спотового біткоїн-ETF та відродження бичачого ринку», — аргументував свою позицію Чжен.
В очікуванні позитивного рішення Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) 2 січня курс біткоїна пробив позначку в $45 000. Поточний ціновий рівень востаннє спостерігався навесні 2022 року. Запуск повноцінного ринку спотових біткоїн-ETF та наближення халвінгу виступають важливими факторами бичачого ринку, що очікується у 2024−2025 роках.
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За матеріалами:
bitcoinmagazine.ua
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