Обов'язкова евакуація передбачає безкоштовне житло, — Верещук — Finance.ua
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Обов'язкова евакуація передбачає безкоштовне житло, — Верещук

Особисті фінанси
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Обов'язкова евакуація передбачає безкоштовне житло, — Верещук
Обов'язкова евакуація передбачає безкоштовне житло, — Верещук
Людям, які евакуюються з небезпечного регіону, надаватимуть безкоштовне житло та соціальний захист.
Про це повідомила віце-прем’єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
«Обов’язкова евакуація передбачає розселення людей. Держава повністю бере на себе витрати на забезпечення житлом. Тобто люди приїдуть і безкоштовно будуть розселені. Ніхто з них грошей за це не братиме і точно нікого не виселятиме. Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, то маємо знати, що на неї чекають, зустрінуть на пероні, відвезуть, і вона мешкатиме в прийнятних умовах», — сказала Верещук.
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Вона запевнила, що особисто їздила та перевіряла, які умови створюють для внутрішньо переміщених осіб.
«До речі, ми дозволили регіонам проводити ремонтні роботи, у тому числі капітальний ремонт, реконструкцію, закупівлю товарів та послуг, щоб допомогти реконструювати житлові приміщення або навіть нежитлові перевести в житло для ВПО. Ми зробили все, щоб спокійно наразі забезпечити безкоштовним житлом наших внутрішніх переселенців», — сказала Верещук.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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