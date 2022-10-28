Оборот готівки в касах банків знизився з початку року – НБУ — Finance.ua

Оборот готівки в касах банків знизився з початку року – НБУ
За дев’ять місяців 2022 року оборот готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 1 572,4 млрд грн та зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Видачі готівки з кас банків у січні-вересні 2022 року становили 1 616,2 млрд грн, що на 13% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.
Водночас за дев’ять місяців 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.
Трійка найпопулярніших касових операцій із видачі готівки (% від загального обсягу видатків):
- за операціями клієнтів із використанням платіжних карток — 82,4%;
- для підкріплення операторів поштового зв’язку — 5,3%;
- для придбання іноземної валюти у клієнтів — 4,1%.
Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
- операції клієнтів із використанням платіжних карток — 36,5%;
- торговельна виручка — 31,9%;
- виручка від усіх видів послуг — 15,4%.
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