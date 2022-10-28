Оборот готівки в касах банків знизився з початку року – НБУ — Finance.ua

Оборот готівки в касах банків знизився з початку року – НБУ Вчора 16:15 — Особисті фінанси

Оборот готівки в касах банків знизився з початку року – НБУ

За дев’ять місяців 2022 року оборот готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 1 572,4 млрд грн та зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Видачі готівки з кас банків у січні-вересні 2022 року становили 1 616,2 млрд грн, що на 13% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.

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Водночас за дев’ять місяців 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

Трійка найпопулярніших касових операцій із видачі готівки (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток — 82,4%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку — 5,3%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів — 4,1%.

Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

операції клієнтів із використанням платіжних карток — 36,5%;

торговельна виручка — 31,9%;

виручка від усіх видів послуг — 15,4%.

Інфографіка: НБУ

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