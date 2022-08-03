Оборот готівки в касах банків знизився на 16% — Finance.ua
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Оборот готівки в касах банків знизився на 16%

Казна та Політика
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Оборот готівки в касах банків знизився на 16%
Оборот готівки в касах банків знизився на 16%
У січні-червні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік — це зумовлено впливом повномасштабного вторгнення рф.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 965,4 млрд грн та зменшився на 16,2% порівняно з першим півріччям минулого року», — ідеться в повідомленні.
У НБУ зазначають, що видачі готівки з кас банків у першому півріччі 2022 року становили 1 014,5 млрд грн. Цей показник зменшувався трохи нижчими темпами, ніж надходження. Його зниження становило 13,8% порівняно з відповідним періодом 2021 року. Водночас за перше півріччя 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.
За попередніми даними, традиційно до трьох найпопулярніших касових операцій із видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):
  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток — 81,7%;
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку — 5,9%;
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,9%.
При цьому, як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
  • операції клієнтів із використанням платіжних карток — 37,7%;
  • торговельна виручка — 31,9%;
  • виручка від усіх видів послуг — 14,8%.
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За матеріалами:
УНН
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