«Обмеження на заправках залишаться». Скільки літрів бензину продаватимуть в Україні в одні руки — Finance.ua

«Фактично 24 лютого з першими залпами російських ракет було зруйновано систему забезпечення країни нафтопродуктами. Ми втратили наші основні джерела постачання — білорусь та росію, а це було до 70% ринку. Ще 10% надходило морем. Тобто ми втратили 80% ринку», — розповів Куюн.
Крім того, у квітні ситуація погіршилася — окупанти зруйнували Кременчуцький НПЗ та понад 20 нафтобаз.
Водночас, в Україну почало надходити паливо з-за кордону.
«Загалом непогані обсяги були завезені у квітні, але їх недостатньо без внутрішнього виробництва. Це і призвело до кризи, яку ми маємо зараз», — констатував експерт.
За його словами, у травні ситуація буде здебільшого вирішена.
«Скажемо так: я не думаю, що ми повністю позбавимося обмежень, які є на заправках. Але вони будуть не такі суворі, як зараз — 10 л в одні руки. Сподіваюся, до кінця місяця це буде 20−30 л. Тобто буде значно легше», — заявив Куюн.