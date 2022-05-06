«Обмеження на заправках залишаться». Скільки літрів бензину продаватимуть в Україні в одні руки — Finance.ua

«Обмеження на заправках залишаться». Скільки літрів бензину продаватимуть в Україні в одні руки

Вчора 19:03 — Енергетика

«Обмеження на заправках залишаться». Скільки літрів бензину продаватимуть в Україні в одні руки

У травні ситуація з дефіцитом пального в Україні буде загалом вирішена, хоча обмеження на продаж залишаться.

Про це в інтерв’ю НВ розповів Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор Консалтингової групи А-95.

За його словами, ситуація на ринку автопалива склалася справді складна.

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«Фактично 24 лютого з першими залпами російських ракет було зруйновано систему забезпечення країни нафтопродуктами. Ми втратили наші основні джерела постачання — білорусь та росію, а це було до 70% ринку. Ще 10% надходило морем. Тобто ми втратили 80% ринку», — розповів Куюн.

Крім того, у квітні ситуація погіршилася — окупанти зруйнували Кременчуцький НПЗ та понад 20 нафтобаз.

Водночас, в Україну почало надходити паливо з-за кордону.

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«Загалом непогані обсяги були завезені у квітні, але їх недостатньо без внутрішнього виробництва. Це і призвело до кризи, яку ми маємо зараз», — констатував експерт.

За його словами, у травні ситуація буде здебільшого вирішена.

«Скажемо так: я не думаю, що ми повністю позбавимося обмежень, які є на заправках. Але вони будуть не такі суворі, як зараз — 10 л в одні руки. Сподіваюся, до кінця місяця це буде 20−30 л. Тобто буде значно легше», — заявив Куюн.

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