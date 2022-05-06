«Обмеження на заправках залишаться». Скільки літрів бензину продаватимуть в Україні в одні руки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Обмеження на заправках залишаться». Скільки літрів бензину продаватимуть в Україні в одні руки

Вчора 19:03Енергетика
1256
«Обмеження на заправках залишаться». Скільки літрів бензину продаватимуть в Україні в одні руки«Обмеження на заправках залишаться». Скільки літрів бензину продаватимуть в Україні в одні руки
У травні ситуація з дефіцитом пального в Україні буде загалом вирішена, хоча обмеження на продаж залишаться.
Про це в інтерв’ю НВ розповів Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор Консалтингової групи А-95.
За його словами, ситуація на ринку автопалива склалася справді складна.
Читайте також
«Фактично 24 лютого з першими залпами російських ракет було зруйновано систему забезпечення країни нафтопродуктами. Ми втратили наші основні джерела постачання — білорусь та росію, а це було до 70% ринку. Ще 10% надходило морем. Тобто ми втратили 80% ринку», — розповів Куюн.
Крім того, у квітні ситуація погіршилася — окупанти зруйнували Кременчуцький НПЗ та понад 20 нафтобаз.
Водночас, в Україну почало надходити паливо з-за кордону.
Читайте також
«Загалом непогані обсяги були завезені у квітні, але їх недостатньо без внутрішнього виробництва. Це і призвело до кризи, яку ми маємо зараз», — констатував експерт.
За його словами, у травні ситуація буде здебільшого вирішена.
«Скажемо так: я не думаю, що ми повністю позбавимося обмежень, які є на заправках. Але вони будуть не такі суворі, як зараз — 10 л в одні руки. Сподіваюся, до кінця місяця це буде 20−30 л. Тобто буде значно легше», — заявив Куюн.

Що чекає на газотранспортну систему України

За матеріалами: НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.