Облікова ставка ЄЦБ зростатиме й надалі — Finance.ua
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Облікова ставка ЄЦБ зростатиме й надалі

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Споживча інфляція в країнах єврозони за підсумками лютого сповільнилася до 8,5%, хоча очікувалося, що цей показник становитиме 8,3%. Водночас, базова інфляція прискорилася до 5,6% з 5,3%. Не залишається сумніву, що ЄЦБ на майбутньому засіданні підвищить облікову ставку хоча б на 0,25%. Це може спричинити короткострокове зміцнення євро щодо інших валют. Але проти долара США тренд на ослаблення єдиної європейської валюти навряд чи зміниться. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Облікова ставка ЄЦБ зростатиме й надалі
Інфляція у ЄС (%). Джерело: bloomberg.com
Глава ЄЦБ Крістін Лагард (Christine Lagarde) припустилася підвищення облікової ставки ЄЦБ на березневому засіданні на 0,50%. Збільшення цього показника тягне за собою зростання вартості кредитування для держав єврозони. З одного боку, це посилює інтерес інвесторів до держоблігацій цих країн, але з іншого — веде до зростання дефіциту їхніх держбюджетів. Якщо говорити про Грецію, Іспанію, Італію чи Португалію, то саме в цих державах варто побоюватися масштабної фінансової кризи. ЄЦБ буде змушений підтримувати їхній борговий ринок, інакше вони можуть оголосити дефолт за своїми фінансовими зобов’язаннями.
Цільовим значенням інфляції в єврозоні є позначка 2%. При поточних темпах зниження цього показника очікувати незабаром бажаних значень не доводиться. Ймовірно, найближчі кілька років у ЄС спостерігатиметься підвищена інфляція та висока облікова ставка ЄЦБ — найбільш несприятливі фактори для економічного зростання в сучасних умовах.
Облікова ставка ЄЦБ зростатиме й надалі
Облікова ставка ЄЦБ (%). Джерело: Bloomberg.com
У цій ситуації головне завдання регулятора — якнайшвидше досягти зниження інфляції, щоб почати «пом’якшення» монетарної політики і не допустити кризи держборгу. Інакше ЄЦБ доведеться займатися скуповуванням бондів «слабких» країн, тим самим стимулюючи темпи цінового зростання.
У аналогічній ситуації перебуває ФРС США. Однак там регулятор приступив до «посилення» монетарної політики набагато раніше ЄЦБ. З цієї причини долар США залишиться привабливішим для інвесторів щодо євро.
За матеріалами:
RoboForex
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