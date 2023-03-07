Облікова ставка ЄЦБ зростатиме й надалі — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Облікова ставка ЄЦБ зростатиме й надалі Сьогодні 16:45

Споживча інфляція в країнах єврозони за підсумками лютого сповільнилася до 8,5%, хоча очікувалося, що цей показник становитиме 8,3%. Водночас, базова інфляція прискорилася до 5,6% з 5,3%. Не залишається сумніву, що ЄЦБ на майбутньому засіданні підвищить облікову ставку хоча б на 0,25%. Це може спричинити короткострокове зміцнення євро щодо інших валют. Але проти долара США тренд на ослаблення єдиної європейської валюти навряд чи зміниться. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Інфляція у ЄС (%). Джерело: bloomberg.com

Глава ЄЦБ Крістін Лагард (Christine Lagarde) припустилася підвищення облікової ставки ЄЦБ на березневому засіданні на 0,50%. Збільшення цього показника тягне за собою зростання вартості кредитування для держав єврозони. З одного боку, це посилює інтерес інвесторів до держоблігацій цих країн, але з іншого — веде до зростання дефіциту їхніх держбюджетів. Якщо говорити про Грецію, Іспанію, Італію чи Португалію, то саме в цих державах варто побоюватися масштабної фінансової кризи. ЄЦБ буде змушений підтримувати їхній борговий ринок, інакше вони можуть оголосити дефолт за своїми фінансовими зобов’язаннями.

Цільовим значенням інфляції в єврозоні є позначка 2%. При поточних темпах зниження цього показника очікувати незабаром бажаних значень не доводиться. Ймовірно, найближчі кілька років у ЄС спостерігатиметься підвищена інфляція та висока облікова ставка ЄЦБ — найбільш несприятливі фактори для економічного зростання в сучасних умовах.

Облікова ставка ЄЦБ (%). Джерело: Bloomberg.com

У цій ситуації головне завдання регулятора — якнайшвидше досягти зниження інфляції, щоб почати «пом’якшення» монетарної політики і не допустити кризи держборгу. Інакше ЄЦБ доведеться займатися скуповуванням бондів «слабких» країн, тим самим стимулюючи темпи цінового зростання.

У аналогічній ситуації перебуває ФРС США. Однак там регулятор приступив до «посилення» монетарної політики набагато раніше ЄЦБ. З цієї причини долар США залишиться привабливішим для інвесторів щодо євро.

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