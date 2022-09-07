Облікова ставка: якого рішення очікують банкіри від НБУ — Finance.ua

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Облікова ставка: якого рішення очікують банкіри від НБУ

Кредит&Депозит
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Облікова ставка: якого рішення очікують банкіри від НБУ
Облікова ставка: якого рішення очікують банкіри від НБУ
Національний банк України (НБУ) збереже облікову ставку на рівні 25% на засіданні 8 вересня, прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством «Інтерфакс-Україна».
«З моменту останнього засідання НБУ щодо монетарної політики в липні, коли облікова ставка збереглася на рівні 25%, обставини грошового ринку суттєво не змінилися. Швидше можна говорити навіть про те, що умови, які склалися, посилюють аргументи на користь стабільної ставки. Відповідно, більш імовірнім є збереження у вересні стабільної ставки 25% річних», — сказав начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов.
Водночас, зазначив він, регулятор може відчувати певну незадоволеність повільним переглядом ринкових ставок, тому не виключені якісь технічні рішення щодо додаткового посилення монетарної трансмісії за стабільної облікової ставки.
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Директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтков також не очікує зміни облікової ставки регулятором на найближчому засіданні правління й аргументує це низкою чинників.
«По-перше, інфляція в Україні залишається на відносно високому рівні і передумов для її уповільнення найближчими місяцями немає, зокрема через сезонні чинники. По-друге, частина видатків бюджету фінансується через емісію НБУ, і високі ставки на ринку дають змогу частково забрати гривню з валютного ринку та знизити тиск на валютний курс», — пояснює банкір.
Крім того, він зазначив, що після останнього підвищення облікової ставки в червні, враховуючи незначний часовий лаг, очікуваний регулятором ефект від цієї зміни ще тільки починає давати позитивні результати.
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Його думку поділяє аналітик стратегічного розвитку банку Південний Костянтин Хведчук.
«Очікуємо збереження облікової ставки незмінною цього тижня. Інфляція продовжує зростати, рівновага на валютному ринку залишається дуже хиткою і потребує інтервенцій НБУ, зберігається потреба у фінансуванні дефіциту бюджету з боку Нацбанку», — зазначив експерт.
Він додав, що інфляційні ризики все ще високі й потребують жорсткої монетарної політики.
«Я дотримуюсь консервативного сценарію і вважаю, що Нацбанк залишить облікову ставку на поточному рівні. Для цього, на мою думку, є дві ключові передумови. По-перше, за даними Держстату, за підсумками липня інфляція зросла на 0,7 п. п. — до 22,2% у річному обчисленні. Це дуже високий показник, але він менший за очікування НБУ, що є вже досить непоганою новиною.(...) По-друге, мети, з якою НБУ підвищував ставку до 25% на початку червня, ще не досягнуто», — зазначив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.
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За його словами, відсоткові ставки за депозитами зросли з моменту підвищення облікової ставки у червні доволі суттєво, але ринок зберігає потенціал для зростання дохідності депозитів, що дає змогу зберегти ставку на поточному рівні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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