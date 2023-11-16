Обладнання, не гроші: в уряді готують механізм допомоги зруйнованим підприємствам — Finance.ua
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Обладнання, не гроші: в уряді готують механізм допомоги зруйнованим підприємствам

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У Міністерстві економіки України працюють над механізмом відновлення виробництва зруйнованих підприємств шляхом матеріально-технічної допомоги. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.
«Ключова ідея: національні виробники, обладнання яких знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, матимуть можливість отримати обладнання іноземного виробництва як матеріально-технічну допомогу. Акцентую, що йдеться про допомогу саме обладнанням, а не коштами. Воно постачатиметься за механізмами, аналогічними або схожими з механізмами надходження гуманітарної допомоги в Україну», — заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.
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За словами заступника міністра, у найближчий період необхідно напрацювати та запропонувати прозорий і чіткий механізм отримання допомоги, зрозумілий як для українського бізнесу, так і для іноземних партнерів.
Передбачається, що приватні підприємства подаватимуть офіційно підтверджений перелік пошкодженого обладнання до ОВА, державні - до центральних органів виконавчої влади.
Допомога надходитиме через визначених отримувачів гуманітарної допомоги. Мінекономіки планує розробити механізм її розподілу з урахуванням пріоритетності розвитку галузей економіки та економічної доцільності.
Окрім того, як вказано, обов’язково потрібно розробити дієві запобіжники від зловживань на різних етапах та механізми контролю.
Попередньо ключовими адресатами матеріально-технічної допомоги у вигляді обладнання стануть підприємства переробки чи ті, що генерують додану вартість.
За матеріалами:
УНН
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