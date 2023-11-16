Обладнання, не гроші: в уряді готують механізм допомоги зруйнованим підприємствам — Finance.ua

Обладнання, не гроші: в уряді готують механізм допомоги зруйнованим підприємствам Сьогодні 19:44

У Міністерстві економіки України працюють над механізмом відновлення виробництва зруйнованих підприємств шляхом матеріально-технічної допомоги. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

«Ключова ідея: національні виробники, обладнання яких знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, матимуть можливість отримати обладнання іноземного виробництва як матеріально-технічну допомогу. Акцентую, що йдеться про допомогу саме обладнанням, а не коштами. Воно постачатиметься за механізмами, аналогічними або схожими з механізмами надходження гуманітарної допомоги в Україну», — заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За словами заступника міністра, у найближчий період необхідно напрацювати та запропонувати прозорий і чіткий механізм отримання допомоги, зрозумілий як для українського бізнесу, так і для іноземних партнерів.

Передбачається, що приватні підприємства подаватимуть офіційно підтверджений перелік пошкодженого обладнання до ОВА, державні - до центральних органів виконавчої влади.

Допомога надходитиме через визначених отримувачів гуманітарної допомоги. Мінекономіки планує розробити механізм її розподілу з урахуванням пріоритетності розвитку галузей економіки та економічної доцільності.

Окрім того, як вказано, обов’язково потрібно розробити дієві запобіжники від зловживань на різних етапах та механізми контролю.

Попередньо ключовими адресатами матеріально-технічної допомоги у вигляді обладнання стануть підприємства переробки чи ті, що генерують додану вартість.

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