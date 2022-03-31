Обіг валютного ринку скоротився в 5 разів – НБУ — Finance.ua
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Обіг валютного ринку скоротився в 5 разів – НБУ

Вчора 16:02Валюта
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Обіг валютного ринку скоротився в 5 разів – НБУОбіг валютного ринку скоротився в 5 разів – НБУ
Обіг на валютному ринку з початку повномасштабного вторгнення росії скоротився з 500-700 мільйонів доларів до 100-200 мільйонів доларів.
Про це заявив директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін у ході круглого столу, організованого Finclub.
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«Валютний ринок скоротився за обсягами в порівнянні з мирними часами, і зараз середній оборот становить від 100 млн доларів до 200 млн доларів на день. До 24 лютого цифри були 500-700 млн доларів, тобто десь у чотири-п’ять разів ринок скоротився », — Сказав Лупин.
За його словами, 75% загального попиту на валюту становлять операції з картками, пов’язані зі зняттям валюти біженцями з гривневих карток за кордоном. Інші 25% попиту на валюту — це клієнтський попит критичних сфер, зокрема купівля зброї та пального.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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