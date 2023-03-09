ОАЕ зацікавились українським сервісом «Дія» — Finance.ua

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ОАЕ зацікавились українським сервісом «Дія»

Технології&Авто
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ОАЕ зацікавились українським сервісом «Дія»
ОАЕ зацікавились українським сервісом «Дія»
Об’єднані Арабські Емірати зацікавлені у використанні архітектури сервісу «Дія».
Про це сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з державним міністром штучного інтелекту, цифрової економіки та програм віддаленої роботи ОАЕ Омаром Бін Султаном Аль Оламою, повідомляє пресслужба міністерства.
«ОАЕ зацікавлені у використанні архітектури сервісу „Дія“, а Україна зацікавлена у використанні інструментів штучного інтелекту (АІ) у прогнозуванні економічного розвитку», — йдеться у повідомленні.
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Зі свого боку, міністр економіки України підкреслила провідну роль, яку займає цифровізація в українському суспільстві, зокрема під час війни. Вона наголосила на успіхах державних електронних послуг та на тому, як вони допомогли вимушеним переселенцям.
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«Наразі понад 18 мільйонів українців користуються сервісом „Дія“, інструментом цифрової ідентифікації та гаманцем, який поєднує в собі майже всі послуги, які надає держава. Архітектура сервісу „Дія“ також використовується за кордоном. Україна також бере участь у проєкті ЄС із розробки електронного гаманця», — зазначила Свириденко.
У Мінекономіки наголошують, що попри триваючу війну українська ІТ-індустрія продовжує розвиватися, торік з рекордним експортом у 7,34 мільярда доларів.
«Нам потрібно розвивати партнерство в цифровій сфері між Україною та ОАЕ. Ми працюємо над тим, аби міждержавні угоди між Україною та ОАЕ сприяли взаємодії ІТ-компаній», — запропонувала Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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