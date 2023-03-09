ОАЕ зацікавились українським сервісом «Дія» — Finance.ua

ОАЕ зацікавились українським сервісом «Дія» Сьогодні 10:18 — Технології&Авто

ОАЕ зацікавились українським сервісом «Дія»

Об’єднані Арабські Емірати зацікавлені у використанні архітектури сервісу «Дія».

Про це сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з державним міністром штучного інтелекту, цифрової економіки та програм віддаленої роботи ОАЕ Омаром Бін Султаном Аль Оламою, повідомляє пресслужба міністерства.

«ОАЕ зацікавлені у використанні архітектури сервісу „Дія“, а Україна зацікавлена у використанні інструментів штучного інтелекту (АІ) у прогнозуванні економічного розвитку», — йдеться у повідомленні.

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Зі свого боку, міністр економіки України підкреслила провідну роль, яку займає цифровізація в українському суспільстві, зокрема під час війни. Вона наголосила на успіхах державних електронних послуг та на тому, як вони допомогли вимушеним переселенцям.

«Наразі понад 18 мільйонів українців користуються сервісом „Дія“, інструментом цифрової ідентифікації та гаманцем, який поєднує в собі майже всі послуги, які надає держава. Архітектура сервісу „Дія“ також використовується за кордоном. Україна також бере участь у проєкті ЄС із розробки електронного гаманця», — зазначила Свириденко.

У Мінекономіки наголошують, що попри триваючу війну українська ІТ-індустрія продовжує розвиватися, торік з рекордним експортом у 7,34 мільярда доларів.

«Нам потрібно розвивати партнерство в цифровій сфері між Україною та ОАЕ. Ми працюємо над тим, аби міждержавні угоди між Україною та ОАЕ сприяли взаємодії ІТ-компаній», — запропонувала Свириденко.

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Укрінформ За матеріалами:

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